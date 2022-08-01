https://ria.ru/20220801/chubays-1806382503.html
Итальянские СМИ сообщили подробности госпитализации Чубайса
Итальянские СМИ сообщили подробности госпитализации Чубайса - РИА Новости, 01.08.2022
Итальянские СМИ сообщили подробности госпитализации Чубайса
Бывший глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс почувствовал недомогание во время отдыха на Изумрудном побережье итальянского острова Сардиния и был... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T12:35
2022-08-01T12:35
2022-08-01T17:08
в мире
ксения собчак
авдотья смирнова
италия
сардиния
анатолий чубайс
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РИМ, 1 авг — РИА Новости. Бывший глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс почувствовал недомогание во время отдыха на Изумрудном побережье итальянского острова Сардиния и был госпитализирован в городе Олбия, сообщила в понедельник миланская газета Corriere della Sera.В воскресенье телеведущая Ксения Собчак со ссылкой на жену политика Авдотью Смирнову сообщила, что он госпитализирован в одну из европейских клиник в состоянии средней тяжести. В своем Telegram-канале она привела слова самого Чубайса: "Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена — Барре. Состояние средней тяжести, стабильное".О том, что Чубайс находится в больнице в Олбии, также сообщает итальянское информагентство Ansa. Со ссылкой на компетентные источники, оно указывает, что угрозы его жизни нет, в лечебном учреждении ждут результаты анализов, которые были направлены в другую медицинскую лабораторию.В крупнейшей больнице Олбии — госпитале Иоанна Павла II — РИА Новости отказались подтвердить или опровергнуть информацию о госпитализации Чубайса.В мае римская газета la Repubblica утверждала, что после своего отъезда за границу Чубайс часто посещал Италию, "курсируя между Сардинией и Тосканой, где он имеет собственность"."В последние недели он находился на отдыхе на Сардинии. Состояние его здоровья всегда было хорошим до тех пор, пока несколько дней назад не появились симптомы (заболевания. — Прим. ред.)", — отметила газета.Синдром Гийена — Барре – это редкое заболевание иммунной системы, которое приводит к мышечной слабости, боли или онемению, а в более тяжелых случаях к параличу. Болезнь может возникать по разным причинам, включая бактериальные или вирусные инфекции, и чаще встречается у мужчин и людей старше 50 лет. Толчком к развитию синдрома также может послужить вакцинация или хирургическая операция. Редкие случаи синдрома были зарегистрированы после вакцинации аденовирусными векторными вакцинами от COVID-19. Всемирная организация здравоохранения год назад заявляла, что будет изучать случаи появления синдрома Гийена — Барре после прививок вакцинами компаний Janssen и AstraZeneca.
https://ria.ru/20220801/chubays-1806416163.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ксения собчак, авдотья смирнова, италия, сардиния, анатолий чубайс
12:35 01.08.2022 (обновлено: 17:08 01.08.2022)
Итальянские СМИ сообщили подробности госпитализации Чубайса
Corriere della Sera: Чубайс почувствовал недомогание во время отдыха на побережье Сардинии
РИМ, 1 авг — РИА Новости.
Бывший глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс почувствовал недомогание во время отдыха на Изумрудном побережье итальянского острова Сардиния и был госпитализирован в городе Олбия, сообщила в понедельник миланская газета Corriere della Sera
.
В воскресенье телеведущая Ксения Собчак
со ссылкой на жену политика Авдотью Смирнову
сообщила, что он госпитализирован в одну из европейских клиник в состоянии средней тяжести. В своем Telegram-канале она привела слова самого Чубайса: "Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена — Барре. Состояние средней тяжести, стабильное".
"Согласно некоторым свидетельствам, он был на отдыхе на Изумрудном побережье, а сейчас он находится в тяжелом состоянии", — написало издание.
О том, что Чубайс находится в больнице в Олбии, также сообщает итальянское информагентство Ansa. Со ссылкой на компетентные источники, оно указывает, что угрозы его жизни нет, в лечебном учреждении ждут результаты анализов, которые были направлены в другую медицинскую лабораторию.
В крупнейшей больнице Олбии — госпитале Иоанна Павла II — РИА Новости отказались подтвердить или опровергнуть информацию о госпитализации Чубайса.
В мае римская газета la Repubblica утверждала, что после своего отъезда за границу Чубайс часто посещал Италию
, "курсируя между Сардинией
и Тосканой
, где он имеет собственность".
"В последние недели он находился на отдыхе на Сардинии. Состояние его здоровья всегда было хорошим до тех пор, пока несколько дней назад не появились симптомы (заболевания. — Прим. ред.)", — отметила газета.
Синдром Гийена — Барре – это редкое заболевание иммунной системы, которое приводит к мышечной слабости, боли или онемению, а в более тяжелых случаях к параличу. Болезнь может возникать по разным причинам, включая бактериальные или вирусные инфекции, и чаще встречается у мужчин и людей старше 50 лет. Толчком к развитию синдрома также может послужить вакцинация или хирургическая операция. Редкие случаи синдрома были зарегистрированы после вакцинации аденовирусными векторными вакцинами от COVID-19. Всемирная организация здравоохранения год назад заявляла, что будет изучать случаи появления синдрома Гийена — Барре после прививок вакцинами компаний Janssen и AstraZeneca.