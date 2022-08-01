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В Кремле пожелали Чубайсу выздоровления - РИА Новости, 01.08.2022
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В Кремле пожелали Чубайсу выздоровления
В Кремле пожелали Чубайсу выздоровления - РИА Новости, 01.08.2022
В Кремле пожелали Чубайсу выздоровления
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал печальными новостями сообщения о госпитализации в одну из европейских клиник экс-главы корпорации "Роснано"... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T12:13
2022-08-01T15:21
анатолий чубайс
россия
политика
здоровье - общество
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал печальными новостями сообщения о госпитализации в одну из европейских клиник экс-главы корпорации "Роснано" Анатолия Чубайса и отметил, что бывший топ-менеджер не обращался за помощью к российским властям."Мне неизвестно, чтобы были какие-то обращения за помощью. Безусловно, это печальные новости, мы желаем ему скорейшего выздоровления. Но в то же время мы не владеем деталями", — сказал Песков.Он отметил, в случае если Чубайс обратится к российским властям за помощью, то его постараются поддержать, как и любого другого гражданина России. "Естественно, он российский гражданин, по мере возможностей мы пытаемся помогать всем российским гражданам", — сказал Песков. Ранее появились сообщения, что Чубайс попал в реанимацию с диагнозом "синдром Гийена — Барре". Синдром Гийена — Барре – это редкое заболевание иммунной системы, которое приводит к мышечной слабости, боли или онемению, а в более тяжелых случаях — к параличу. Болезнь может возникать по разным причинам, включая бактериальные или вирусные инфекции, и чаще встречается у мужчин и людей старше 50 лет. Толчком к развитию синдрома также может послужить вакцинация или хирургическая операция. Редкие случаи синдрома были зарегистрированы после вакцинации аденовирусными векторными вакцинами от COVID-19. Всемирная организация здравоохранения год назад заявляла, что будет изучать случаи появления синдрома Гийена — Барре после прививок вакцинами компаний Janssen и AstraZeneca.
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анатолий чубайс, россия, политика, здоровье - общество, дмитрий песков
12:13 01.08.2022 (обновлено: 15:21 01.08.2022)
 
В Кремле пожелали Чубайсу выздоровления

Пресс-секретарь президента Песков пожелал экс-главе "Роснано" Чубайсу выздоровления

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАнатолий Чубайс
Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Анатолий Чубайс. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал печальными новостями сообщения о госпитализации в одну из европейских клиник экс-главы корпорации "Роснано" Анатолия Чубайса и отметил, что бывший топ-менеджер не обращался за помощью к российским властям.
"Мне неизвестно, чтобы были какие-то обращения за помощью. Безусловно, это печальные новости, мы желаем ему скорейшего выздоровления. Но в то же время мы не владеем деталями", — сказал Песков.
Он отметил, в случае если Чубайс обратится к российским властям за помощью, то его постараются поддержать, как и любого другого гражданина России. "Естественно, он российский гражданин, по мере возможностей мы пытаемся помогать всем российским гражданам", — сказал Песков.
Ранее появились сообщения, что Чубайс попал в реанимацию с диагнозом "синдром Гийена — Барре". Синдром Гийена — Барре – это редкое заболевание иммунной системы, которое приводит к мышечной слабости, боли или онемению, а в более тяжелых случаях — к параличу. Болезнь может возникать по разным причинам, включая бактериальные или вирусные инфекции, и чаще встречается у мужчин и людей старше 50 лет. Толчком к развитию синдрома также может послужить вакцинация или хирургическая операция. Редкие случаи синдрома были зарегистрированы после вакцинации аденовирусными векторными вакцинами от COVID-19. Всемирная организация здравоохранения год назад заявляла, что будет изучать случаи появления синдрома Гийена — Барре после прививок вакцинами компаний Janssen и AstraZeneca.
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