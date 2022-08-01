https://ria.ru/20220801/chay-1806517866.html

Российские производители чая готовы восполнить часть продукции Lipton

Российские производители чая готовы восполнить часть продукции Lipton - РИА Новости, 01.08.2022

Российские производители чая готовы восполнить часть продукции Lipton

Российские компании смогут заместить объем производства чайной продукции в РФ, который может исчезнуть из-за ухода брендов Lipton, Saito и Brooke Bond, сообщила РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T19:09

2022-08-01T19:09

2022-08-01T19:14

экономика

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Российские компании смогут заместить объем производства чайной продукции в РФ, который может исчезнуть из-за ухода брендов Lipton, Saito и Brooke Bond, сообщила журналистам директор по корпоративным коммуникациям группы компаний "Орими" (торговые марки чая Greenfield, Tess, "Принцесса Нури", кофе Jardin, "Жокей") Мария Драбова.В России к концу года перестанут производить чаи Lipton, Saito и Brooke Bond, вскоре после этого будет остановлена их продажа - владелец брендов компания Ekaterra сообщила ранее в понедельник РИА Новости, что уходит с российского рынка.По ее оценке, совокупная доля Lipton, Saito и Brooke Bond в объеме российского чайного рынка составляет порядка 6,3%, причем основная часть (около 5.5%) приходится на бренд Lipton."Следует также отметить, что последние годы эти бренды, которые, безусловно, имеют свою лояльную аудиторию, демонстрировали незначительное, но неуклонное снижение объемов", - заметила эксперт.Она добавила, что ГК "Орими" располагает всеми необходимыми ресурсами для увеличения объема производства, если на этот будет запрос рынка.

https://ria.ru/20220726/importozameschenie-1805006720.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, санкции в отношении россии