https://ria.ru/20220801/chay-1806517866.html
Российские производители чая готовы восполнить часть продукции Lipton
Российские производители чая готовы восполнить часть продукции Lipton - РИА Новости, 01.08.2022
Российские производители чая готовы восполнить часть продукции Lipton
Российские компании смогут заместить объем производства чайной продукции в РФ, который может исчезнуть из-за ухода брендов Lipton, Saito и Brooke Bond, сообщила РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T19:09
2022-08-01T19:09
2022-08-01T19:14
экономика
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789575787_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_50d516c1823272bd7a3c58fd7b903c8e.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Российские компании смогут заместить объем производства чайной продукции в РФ, который может исчезнуть из-за ухода брендов Lipton, Saito и Brooke Bond, сообщила журналистам директор по корпоративным коммуникациям группы компаний "Орими" (торговые марки чая Greenfield, Tess, "Принцесса Нури", кофе Jardin, "Жокей") Мария Драбова.В России к концу года перестанут производить чаи Lipton, Saito и Brooke Bond, вскоре после этого будет остановлена их продажа - владелец брендов компания Ekaterra сообщила ранее в понедельник РИА Новости, что уходит с российского рынка.По ее оценке, совокупная доля Lipton, Saito и Brooke Bond в объеме российского чайного рынка составляет порядка 6,3%, причем основная часть (около 5.5%) приходится на бренд Lipton."Следует также отметить, что последние годы эти бренды, которые, безусловно, имеют свою лояльную аудиторию, демонстрировали незначительное, но неуклонное снижение объемов", - заметила эксперт.Она добавила, что ГК "Орими" располагает всеми необходимыми ресурсами для увеличения объема производства, если на этот будет запрос рынка.
https://ria.ru/20220726/importozameschenie-1805006720.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789575787_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_70aa7fff91057eea9edaab1535bfb0ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, санкции в отношении россии
19:09 01.08.2022 (обновлено: 19:14 01.08.2022)
Российские производители чая готовы восполнить часть продукции Lipton
Директор "Орими": российские компании смогут заместить часть уходящих производителей чая
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Российские компании смогут заместить объем производства чайной продукции в РФ, который может исчезнуть из-за ухода брендов Lipton, Saito и Brooke Bond, сообщила журналистам директор по корпоративным коммуникациям группы компаний "Орими" (торговые марки чая Greenfield, Tess, "Принцесса Нури", кофе Jardin, "Жокей") Мария Драбова.
В России к концу года перестанут производить чаи Lipton, Saito и Brooke Bond, вскоре после этого будет остановлена их продажа - владелец брендов компания Ekaterra сообщила ранее в понедельник РИА Новости, что уходит с российского рынка.
"Уход этих брендов не окажет какого-то заметного влияния на состояние рынка, поскольку их доля сегодня незначительна, и российские производители смогут их полностью заменить", - сказала Драбова.
По ее оценке, совокупная доля Lipton, Saito и Brooke Bond в объеме российского чайного рынка составляет порядка 6,3%, причем основная часть (около 5.5%) приходится на бренд Lipton.
"Следует также отметить, что последние годы эти бренды, которые, безусловно, имеют свою лояльную аудиторию, демонстрировали незначительное, но неуклонное снижение объемов", - заметила эксперт.
Она добавила, что ГК "Орими" располагает всеми необходимыми ресурсами для увеличения объема производства, если на этот будет запрос рынка.