https://ria.ru/20220801/chay-1806459752.html

Чаи "Липтон" и "Брук Бонд" перестанут производиться в России к концу года

Чаи "Липтон" и "Брук Бонд" перестанут производиться в России к концу года - РИА Новости, 01.08.2022

Чаи "Липтон" и "Брук Бонд" перестанут производиться в России к концу года

К концу года в России перестанут производить чай Lipton, Saito и Brooke Bond, так как владелец этих брендов уходит из страны, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T16:14

2022-08-01T16:14

2022-08-01T17:10

экономика

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. К концу года в России перестанут производить чай Lipton, Saito и Brooke Bond, так как владелец этих брендов уходит из страны, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании Ekaterra."Международная чайная компания Ekaterra приняла решение о прекращении своей деятельности на территории Российской Федерации, поскольку текущая ситуация не позволяет компании стабильно развивать свой бизнес. Это означает, что чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут производиться на российском рынке к концу 2022 года, и вскоре после этого компания Ekaterra прекратит их продажу и дистрибуцию", — говорится в пресс-релизе.В компании подчеркнули, что выполнят все обязательства перед сотрудниками в соответствии с российским трудовым законодательством.Ранее Ekaterra принадлежала компании Unilever, но та еще в ноябре прошлого года объявила, что продает свой глобальный чайный бизнес компании CVC Capital Partners. В начале июля сделка завершилась.

россия

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, санкции в отношении россии