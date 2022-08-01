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Чаи "Липтон" и "Брук Бонд" перестанут производиться в России к концу года
Чаи "Липтон" и "Брук Бонд" перестанут производиться в России к концу года - РИА Новости, 01.08.2022
Чаи "Липтон" и "Брук Бонд" перестанут производиться в России к концу года
К концу года в России перестанут производить чай Lipton, Saito и Brooke Bond, так как владелец этих брендов уходит из страны, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T16:14
2022-08-01T16:14
2022-08-01T17:10
экономика
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. К концу года в России перестанут производить чай Lipton, Saito и Brooke Bond, так как владелец этих брендов уходит из страны, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании Ekaterra."Международная чайная компания Ekaterra приняла решение о прекращении своей деятельности на территории Российской Федерации, поскольку текущая ситуация не позволяет компании стабильно развивать свой бизнес. Это означает, что чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут производиться на российском рынке к концу 2022 года, и вскоре после этого компания Ekaterra прекратит их продажу и дистрибуцию", — говорится в пресс-релизе.В компании подчеркнули, что выполнят все обязательства перед сотрудниками в соответствии с российским трудовым законодательством.Ранее Ekaterra принадлежала компании Unilever, но та еще в ноябре прошлого года объявила, что продает свой глобальный чайный бизнес компании CVC Capital Partners. В начале июля сделка завершилась.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, санкции в отношении россии
16:14 01.08.2022 (обновлено: 17:10 01.08.2022)
Чаи "Липтон" и "Брук Бонд" перестанут производиться в России к концу года
Ekaterra прекратит производство чаев Lipton, Saito и Brooke Bond в России к концу года
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. К концу года в России перестанут производить чай Lipton, Saito и Brooke Bond, так как владелец этих брендов уходит из страны, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании Ekaterra.
"Международная чайная компания Ekaterra приняла решение о прекращении своей деятельности на территории Российской Федерации, поскольку текущая ситуация не позволяет компании стабильно развивать свой бизнес. Это означает, что чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут производиться на российском рынке к концу 2022 года, и вскоре после этого компания Ekaterra прекратит их продажу и дистрибуцию", — говорится в пресс-релизе.
В компании подчеркнули, что выполнят все обязательства перед сотрудниками в соответствии с российским трудовым законодательством.
Ранее Ekaterra принадлежала компании Unilever
, но та еще в ноябре прошлого года объявила, что продает свой глобальный чайный бизнес компании CVC Capital Partners. В начале июля сделка завершилась.