Рейтинг@Mail.ru
Брянский омбудсмен рассказал о "застрявших" в ЦВС украинцах - РИА Новости, 01.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220801/bryansk-1806435779.html
Брянский омбудсмен рассказал о "застрявших" в ЦВС украинцах
Брянский омбудсмен рассказал о "застрявших" в ЦВС украинцах - РИА Новости, 01.08.2022
Брянский омбудсмен рассказал о "застрявших" в ЦВС украинцах
В центре временного содержания иностранцев в Брянской области содержатся пять граждан Украины, двое – это жители ДНР, один из них вскоре может быть... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T14:58
2022-08-01T14:58
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
украина
донецкая народная республика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/130943/09/1309430959_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_854ed2c2a217e5a7076c249a3b17a1f9.jpg
БРЯНСК, 1 авг – РИА Новости. В центре временного содержания иностранцев в Брянской области содержатся пять граждан Украины, двое – это жители ДНР, один из них вскоре может быть депортирован, рассказал РИА Новости уполномоченный по правам человека в регионе Вячеслав Тулупов.Ранее "Коммерсант" сообщил, что после начала спецоперации на Украине более сотни иностранцев "застряли" в центрах временного содержания иностранных граждан в РФ, где они находились в основном из-за нарушения миграционного законодательства. По данным издания, суды начали отменять решения о выдворении граждан Украины из России "ввиду отсутствия фактической возможности их исполнения"."У нас 20 человек находятся в центре, пять из них граждане Украины, двое из них на сегодняшний день – жители ДНР, проблем у нас с ними нет. Это лица, которые освободились из мест лишения свободы. Один просит убежище, второго практически можем отправить, но там идут боевые действия, он из Макеевки", - сказал омбудсмен.Он отметил, что остальные граждане Украины будут находиться в центре временного размещения на полном гособеспечении, пока по ним нет решения судов. "У нас проблем с ними нет. Обращений к нам не поступало, мы на следующей неделе будем посещать этот центр, персонально беседовать", - добавил Тулупов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/130943/09/1309430959_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_9818516234a901a891f3bda032c48322.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, украина, донецкая народная республика, россия
14:58 01.08.2022
 
Брянский омбудсмен рассказал о "застрявших" в ЦВС украинцах

Брянский омбудсмен Тулупов сообщил о "застрявших" в центре временного содержания украинцах

© РИА Новости / Владимир Горовых / Перейти в фотобанкВид на Площадь Партизан в Брянске
Вид на Площадь Партизан в Брянске - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Владимир Горовых
Перейти в фотобанк
Вид на Площадь Партизан в Брянске. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 1 авг – РИА Новости. В центре временного содержания иностранцев в Брянской области содержатся пять граждан Украины, двое – это жители ДНР, один из них вскоре может быть депортирован, рассказал РИА Новости уполномоченный по правам человека в регионе Вячеслав Тулупов.
Ранее "Коммерсант" сообщил, что после начала спецоперации на Украине более сотни иностранцев "застряли" в центрах временного содержания иностранных граждан в РФ, где они находились в основном из-за нарушения миграционного законодательства. По данным издания, суды начали отменять решения о выдворении граждан Украины из России "ввиду отсутствия фактической возможности их исполнения".
"У нас 20 человек находятся в центре, пять из них граждане Украины, двое из них на сегодняшний день – жители ДНР, проблем у нас с ними нет. Это лица, которые освободились из мест лишения свободы. Один просит убежище, второго практически можем отправить, но там идут боевые действия, он из Макеевки", - сказал омбудсмен.
Он отметил, что остальные граждане Украины будут находиться в центре временного размещения на полном гособеспечении, пока по ним нет решения судов. "У нас проблем с ними нет. Обращений к нам не поступало, мы на следующей неделе будем посещать этот центр, персонально беседовать", - добавил Тулупов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеЗдоровье - ОбществоУкраинаДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала