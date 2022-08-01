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Брянский омбудсмен рассказал о "застрявших" в ЦВС украинцах

Брянский омбудсмен рассказал о "застрявших" в ЦВС украинцах - РИА Новости, 01.08.2022

Брянский омбудсмен рассказал о "застрявших" в ЦВС украинцах

В центре временного содержания иностранцев в Брянской области содержатся пять граждан Украины, двое – это жители ДНР, один из них вскоре может быть... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T14:58

2022-08-01T14:58

2022-08-01T14:58

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БРЯНСК, 1 авг – РИА Новости. В центре временного содержания иностранцев в Брянской области содержатся пять граждан Украины, двое – это жители ДНР, один из них вскоре может быть депортирован, рассказал РИА Новости уполномоченный по правам человека в регионе Вячеслав Тулупов.Ранее "Коммерсант" сообщил, что после начала спецоперации на Украине более сотни иностранцев "застряли" в центрах временного содержания иностранных граждан в РФ, где они находились в основном из-за нарушения миграционного законодательства. По данным издания, суды начали отменять решения о выдворении граждан Украины из России "ввиду отсутствия фактической возможности их исполнения"."У нас 20 человек находятся в центре, пять из них граждане Украины, двое из них на сегодняшний день – жители ДНР, проблем у нас с ними нет. Это лица, которые освободились из мест лишения свободы. Один просит убежище, второго практически можем отправить, но там идут боевые действия, он из Макеевки", - сказал омбудсмен.Он отметил, что остальные граждане Украины будут находиться в центре временного размещения на полном гособеспечении, пока по ним нет решения судов. "У нас проблем с ними нет. Обращений к нам не поступало, мы на следующей неделе будем посещать этот центр, персонально беседовать", - добавил Тулупов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, украина, донецкая народная республика, россия