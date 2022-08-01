17:23 01.08.2022 (обновлено: 17:36 01.08.2022)
Жертвами удара ВСУ по Брилевке в Херсонской области стали пять человек
Замглавы ВГА Стремоусов: тела пяти человек нашли в разрушенном ударом ВСУ доме в Брилевке
Последствия украинского обстрела. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости. Тела пяти человек, включая троих детей, обнаружили в разрушенном от украинского удара доме в селе Брилевка Херсонской области, еще двое числятся пропавшими без вести, сообщил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Ракетный удар по Брилевке был нанесен на прошлой неделе. Трех местных жителей задержали по подозрению в содействии украинской армии и наводке удара.
"Погибла целая семья. Сегодня достали тела пяти человек, включая троих детей. Взрывом привалило подвал, и они не смогли из него выйти и задохнулись как в духовке. Еще двое людей из этого же дома числятся без вести пропавшими. Итогом удара украинских нацистов по Брилевке стало убийство мирных граждан", - сказал Стремоусов.
По его словам, одному из погибших детей 1 августа должно было исполниться 13 лет.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.