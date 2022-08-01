Рейтинг@Mail.ru
Жертвами удара ВСУ по Брилевке в Херсонской области стали пять человек - РИА Новости, 01.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220801/brilevka-1806487605.html
Жертвами удара ВСУ по Брилевке в Херсонской области стали пять человек
Жертвами удара ВСУ по Брилевке в Херсонской области стали пять человек - РИА Новости, 01.08.2022
Жертвами удара ВСУ по Брилевке в Херсонской области стали пять человек
Тела пяти человек, включая троих детей, обнаружили в разрушенном от украинского удара доме в селе Брилевка Херсонской области, еще двое числятся пропавшими без... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T17:23
2022-08-01T17:36
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
кирилл стремоусов
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752524040_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5e8b790fe1dc54389c3be87fe64b68b8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости. Тела пяти человек, включая троих детей, обнаружили в разрушенном от украинского удара доме в селе Брилевка Херсонской области, еще двое числятся пропавшими без вести, сообщил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.Ракетный удар по Брилевке был нанесен на прошлой неделе. Трех местных жителей задержали по подозрению в содействии украинской армии и наводке удара.По его словам, одному из погибших детей 1 августа должно было исполниться 13 лет.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220731/kherson-1806176328.html
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752524040_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_8209a797053bb65fe4317a8b38de38d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, херсонская область , кирилл стремоусов, вооруженные силы украины
17:23 01.08.2022 (обновлено: 17:36 01.08.2022)
 
Жертвами удара ВСУ по Брилевке в Херсонской области стали пять человек

Замглавы ВГА Стремоусов: тела пяти человек нашли в разрушенном ударом ВСУ доме в Брилевке

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия украинского обстрела
Последствия украинского обстрела - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Последствия украинского обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости. Тела пяти человек, включая троих детей, обнаружили в разрушенном от украинского удара доме в селе Брилевка Херсонской области, еще двое числятся пропавшими без вести, сообщил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Ракетный удар по Брилевке был нанесен на прошлой неделе. Трех местных жителей задержали по подозрению в содействии украинской армии и наводке удара.
"Погибла целая семья. Сегодня достали тела пяти человек, включая троих детей. Взрывом привалило подвал, и они не смогли из него выйти и задохнулись как в духовке. Еще двое людей из этого же дома числятся без вести пропавшими. Итогом удара украинских нацистов по Брилевке стало убийство мирных граждан", - сказал Стремоусов.
По его словам, одному из погибших детей 1 августа должно было исполниться 13 лет.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Задержание - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
31 июля, 09:35
Трех жителей Херсонской области заподозрили в наводке удара ВСУ по Брилевке
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьКирилл СтремоусовВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала