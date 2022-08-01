https://ria.ru/20220801/brilevka-1806487605.html

Жертвами удара ВСУ по Брилевке в Херсонской области стали пять человек

Жертвами удара ВСУ по Брилевке в Херсонской области стали пять человек - РИА Новости, 01.08.2022

Жертвами удара ВСУ по Брилевке в Херсонской области стали пять человек

Тела пяти человек, включая троих детей, обнаружили в разрушенном от украинского удара доме в селе Брилевка Херсонской области, еще двое числятся пропавшими без... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T17:23

2022-08-01T17:23

2022-08-01T17:36

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

кирилл стремоусов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости. Тела пяти человек, включая троих детей, обнаружили в разрушенном от украинского удара доме в селе Брилевка Херсонской области, еще двое числятся пропавшими без вести, сообщил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.Ракетный удар по Брилевке был нанесен на прошлой неделе. Трех местных жителей задержали по подозрению в содействии украинской армии и наводке удара.По его словам, одному из погибших детей 1 августа должно было исполниться 13 лет.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220731/kherson-1806176328.html

херсонская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, херсонская область , кирилл стремоусов, вооруженные силы украины