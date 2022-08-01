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Блинкен утверждает, что Россия представляет вызов в сфере нераспространения - РИА Новости, 01.08.2022
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Блинкен утверждает, что Россия представляет вызов в сфере нераспространения
Блинкен утверждает, что Россия представляет вызов в сфере нераспространения - РИА Новости, 01.08.2022
Блинкен утверждает, что Россия представляет вызов в сфере нераспространения
Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что Россия наряду с Ираном и КНДР создает вызовы в сфере нераспространения. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T22:25
2022-08-01T22:25
джо байден
владимир путин
мария захарова
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магатэ
сша
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ООН, 1 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что Россия наряду с Ираном и КНДР создает вызовы в сфере нераспространения.Блинкен не уточнил, какие конкретно вызовы он имеет в виду.Представители администрации президента США Джо Байдена неоднократно называли Россию и Китай ключевыми вызовами существующему миропорядку. Обновленная Стратегия национальной обороны США гласит, что Россия представляет для страны "острую угрозу", в том числе из-за спецоперации на Украине. В то же время Китай в Вашингтоне рассматривают как "наиболее важного стратегического соперника и основной вызов" в сфере международной безопасности.Между тем по инициативе Москвы в июне 2021 года в Женеве на встрече президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена было принято заявление, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. В январе 2022 года все пять лидеров постоянных членов Совета Безопасности ООН подписались под таким же теперь коллективным многосторонним заявлением. Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова говорила, что США и их союзники, развязав гибридное противостояние с Россией из-за Украины, опасно балансируют на грани конфликта ядерных держав, а попытки возложить ответственность за это на Москву "абсолютно неприемлемы".В распространенном в понедельник приветствии президента РФ Владимира Путина участникам и гостям конференции ДНЯО отмечается, что РФ последовательно следует букве и духу ДНЯО, в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана. По его словам, Россия придает большое значение системе гарантий МАГАТЭ как проверочному механизму ДНЯО, Москва рассчитывает, что конференция по ДНЯО подтвердит готовность всех участников следовать обязательствам, внесёт вклад в упрочение режима нераспространения.
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джо байден, владимир путин, мария захарова, россия, москва, магатэ, сша, оон
22:25 01.08.2022
 
Блинкен утверждает, что Россия представляет вызов в сфере нераспространения

Госсекретарь США Блинкен: Россия наряду с КНДР создает вызовы в сфере нераспространения

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен . Архивное фото
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ООН, 1 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что Россия наряду с Ираном и КНДР создает вызовы в сфере нераспространения.
"Различные части режима нераспространения сталкиваются с новыми вызовами. Мы видим это, в частности, в сфере нераспространения - когда мы видим вызовы, которые ставят Иран, КНДР и по-своему Россия", - сказал он журналистам на полях Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН.
Блинкен не уточнил, какие конкретно вызовы он имеет в виду.
Представители администрации президента США Джо Байдена неоднократно называли Россию и Китай ключевыми вызовами существующему миропорядку. Обновленная Стратегия национальной обороны США гласит, что Россия представляет для страны "острую угрозу", в том числе из-за спецоперации на Украине. В то же время Китай в Вашингтоне рассматривают как "наиболее важного стратегического соперника и основной вызов" в сфере международной безопасности.
Между тем по инициативе Москвы в июне 2021 года в Женеве на встрече президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена было принято заявление, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. В январе 2022 года все пять лидеров постоянных членов Совета Безопасности ООН подписались под таким же теперь коллективным многосторонним заявлением. Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова говорила, что США и их союзники, развязав гибридное противостояние с Россией из-за Украины, опасно балансируют на грани конфликта ядерных держав, а попытки возложить ответственность за это на Москву "абсолютно неприемлемы".
В распространенном в понедельник приветствии президента РФ Владимира Путина участникам и гостям конференции ДНЯО отмечается, что РФ последовательно следует букве и духу ДНЯО, в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана. По его словам, Россия придает большое значение системе гарантий МАГАТЭ как проверочному механизму ДНЯО, Москва рассчитывает, что конференция по ДНЯО подтвердит готовность всех участников следовать обязательствам, внесёт вклад в упрочение режима нераспространения.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
Вчера, 21:57Специальная военная операция на Украине
США считают важным, чтобы МАГАТЭ попало на Запорожскую АЭС, заявил Блинкен
 
Джо БайденВладимир ПутинМария ЗахароваРоссияМоскваМАГАТЭСШАООН
 
 
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