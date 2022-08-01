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В Белом доме заявили о снижении стоимости бензина в США - РИА Новости, 01.08.2022
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В Белом доме заявили о снижении стоимости бензина в США
В Белом доме заявили о снижении стоимости бензина в США - РИА Новости, 01.08.2022
В Белом доме заявили о снижении стоимости бензина в США
Стоимость бензина в США снизилась почти на доллар за галлон, до 4,2 доллара, после достижения пиковых значений в июне и продолжает снижаться, заявила в... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T22:02
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цены на нефть
джо байден
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вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Стоимость бензина в США снизилась почти на доллар за галлон, до 4,2 доллара, после достижения пиковых значений в июне и продолжает снижаться, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.В июне стоимость бензина достигала 5 долларов.По словам представительницы Белого дома, цены на бензин в стране продолжают снижаться во всех регионах США. Как отметила Жан-Пьер, это является "хорошей новостью" для американских семей, на долю которых в среднем по стране приходится по два транспортных средства.В марте президент США Джо Байден объявил о высвобождении 180 миллионов баррелей нефти из стратегических запасов страны в течение шести месяцев для снижения цен на топливо. Поддержавшие решение Вашингтона партнеры по Международному энергетическому агентству согласились выделить еще 60 миллионов баррелей.
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цены на нефть, джо байден, сша, вашингтон (штат), международное энергетическое агентство
22:02 01.08.2022 (обновлено: 22:12 01.08.2022)
 
В Белом доме заявили о снижении стоимости бензина в США

Белый дом: стоимость бензина в США упала почти на доллар с июня и продолжает снижаться

© AP Photo / Marta LavandierМужчина на автозаправочной станции в Майами, США
Мужчина на автозаправочной станции в Майами, США - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© AP Photo / Marta Lavandier
Мужчина на автозаправочной станции в Майами, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Стоимость бензина в США снизилась почти на доллар за галлон, до 4,2 доллара, после достижения пиковых значений в июне и продолжает снижаться, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
В июне стоимость бензина достигала 5 долларов.
"На сегодняшний день снижение цен продолжается уже почти семь недель подряд. С июня, когда эта цена достигла своих пиковых значений, снижение составило 81 цент за галлон", - сказала Жан-Пьер в ходе брифинга, проиллюстрировав журналистам соответствующий график.
По словам представительницы Белого дома, цены на бензин в стране продолжают снижаться во всех регионах США. Как отметила Жан-Пьер, это является "хорошей новостью" для американских семей, на долю которых в среднем по стране приходится по два транспортных средства.
В марте президент США Джо Байден объявил о высвобождении 180 миллионов баррелей нефти из стратегических запасов страны в течение шести месяцев для снижения цен на топливо. Поддержавшие решение Вашингтона партнеры по Международному энергетическому агентству согласились выделить еще 60 миллионов баррелей.
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