https://ria.ru/20220801/benzin-1806541932.html

В Белом доме заявили о снижении стоимости бензина в США

В Белом доме заявили о снижении стоимости бензина в США - РИА Новости, 01.08.2022

В Белом доме заявили о снижении стоимости бензина в США

Стоимость бензина в США снизилась почти на доллар за галлон, до 4,2 доллара, после достижения пиковых значений в июне и продолжает снижаться, заявила в... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T22:02

2022-08-01T22:02

2022-08-01T22:12

цены на нефть

джо байден

сша

вашингтон (штат)

международное энергетическое агентство

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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Стоимость бензина в США снизилась почти на доллар за галлон, до 4,2 доллара, после достижения пиковых значений в июне и продолжает снижаться, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.В июне стоимость бензина достигала 5 долларов.По словам представительницы Белого дома, цены на бензин в стране продолжают снижаться во всех регионах США. Как отметила Жан-Пьер, это является "хорошей новостью" для американских семей, на долю которых в среднем по стране приходится по два транспортных средства.В марте президент США Джо Байден объявил о высвобождении 180 миллионов баррелей нефти из стратегических запасов страны в течение шести месяцев для снижения цен на топливо. Поддержавшие решение Вашингтона партнеры по Международному энергетическому агентству согласились выделить еще 60 миллионов баррелей.

https://ria.ru/20220706/tseny-1800772002.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, джо байден, сша, вашингтон (штат), международное энергетическое агентство