22:02 01.08.2022 (обновлено: 22:12 01.08.2022)
В Белом доме заявили о снижении стоимости бензина в США
Белый дом: стоимость бензина в США упала почти на доллар с июня и продолжает снижаться
© AP Photo / Marta LavandierМужчина на автозаправочной станции в Майами, США
© AP Photo / Marta Lavandier
Мужчина на автозаправочной станции в Майами, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Стоимость бензина в США снизилась почти на доллар за галлон, до 4,2 доллара, после достижения пиковых значений в июне и продолжает снижаться, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
В июне стоимость бензина достигала 5 долларов.
"На сегодняшний день снижение цен продолжается уже почти семь недель подряд. С июня, когда эта цена достигла своих пиковых значений, снижение составило 81 цент за галлон", - сказала Жан-Пьер в ходе брифинга, проиллюстрировав журналистам соответствующий график.
По словам представительницы Белого дома, цены на бензин в стране продолжают снижаться во всех регионах США. Как отметила Жан-Пьер, это является "хорошей новостью" для американских семей, на долю которых в среднем по стране приходится по два транспортных средства.
В марте президент США Джо Байден объявил о высвобождении 180 миллионов баррелей нефти из стратегических запасов страны в течение шести месяцев для снижения цен на топливо. Поддержавшие решение Вашингтона партнеры по Международному энергетическому агентству согласились выделить еще 60 миллионов баррелей.