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В США предложили Байдену элегантную отставку - РИА Новости, 01.08.2022
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В США предложили Байдену элегантную отставку
В США предложили Байдену элегантную отставку - РИА Новости, 01.08.2022
В США предложили Байдену элегантную отставку
Президенту США Джо Байдену следует покинуть пост, так как страна под его руководством оказалась в тяжелой ситуации, написал в статье для New York Post бывший... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T21:26
2022-08-01T21:26
в мире
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джо байден
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Президенту США Джо Байдену следует покинуть пост, так как страна под его руководством оказалась в тяжелой ситуации, написал в статье для New York Post бывший глава городского совета Нью-Йорка Эндрю Стайн."Президент Байден достойно служил США на протяжении почти шести десятилетий. Теперь в качестве последней услуги своей партии и своей стране он должен элегантно уйти в отставку и помочь привести к власти новое поколение демократов", — написал он.Автор объяснил, что "элегантная отставка" произойдет только в том случае, если глава Белого дома признает себя "переходным лидером" и добровольно покинет должность до начала осенних промежуточных выборов.Байден не сделал того, для чего его избрали, считает Стайн, исцеления Соединенных Штатов после многих лет раскола и политической борьбы не произошло. Зато администрация столкнулась с рекордно низкими рейтингами одобрения, провальной внутренней политикой и вопиющими ошибками во внешней, стремительным скачком инфляции, катастрофическими прогнозами для демократов на будущих выборах и волной опасений граждан за умственное и физическое здоровье президента."Байден на протяжении всего своего пребывания на посту показал, что он не способен эффективно руководить своей партией и страной как дома, так и за рубежом", — заключил политик.Ранее New York Times писал, что изоляция Байдена из-за положительных тестов на коронавирус серьезно осложнит планы Белого дома сохранить лидерство демократов после осенних выборов и подпортит и без того слабый рейтинг главы государства.
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в мире, сша, джо байден, нью-йорк (город)
21:26 01.08.2022
 
В США предложили Байдену элегантную отставку

Демократ Стайн призвал Байдена уйти в отставку ради будущего США

© AP Photo / Lukas BarthПрезидент США Джо Байден на саммите G7 в Эльмау, Германия
Президент США Джо Байден на саммите G7 в Эльмау, Германия - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© AP Photo / Lukas Barth
Президент США Джо Байден на саммите G7 в Эльмау, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Президенту США Джо Байдену следует покинуть пост, так как страна под его руководством оказалась в тяжелой ситуации, написал в статье для New York Post бывший глава городского совета Нью-Йорка Эндрю Стайн.
"Президент Байден достойно служил США на протяжении почти шести десятилетий. Теперь в качестве последней услуги своей партии и своей стране он должен элегантно уйти в отставку и помочь привести к власти новое поколение демократов", — написал он.
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Автор объяснил, что "элегантная отставка" произойдет только в том случае, если глава Белого дома признает себя "переходным лидером" и добровольно покинет должность до начала осенних промежуточных выборов.
Байден не сделал того, для чего его избрали, считает Стайн, исцеления Соединенных Штатов после многих лет раскола и политической борьбы не произошло. Зато администрация столкнулась с рекордно низкими рейтингами одобрения, провальной внутренней политикой и вопиющими ошибками во внешней, стремительным скачком инфляции, катастрофическими прогнозами для демократов на будущих выборах и волной опасений граждан за умственное и физическое здоровье президента.
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"Байден на протяжении всего своего пребывания на посту показал, что он не способен эффективно руководить своей партией и страной как дома, так и за рубежом", — заключил политик.
Ранее New York Times писал, что изоляция Байдена из-за положительных тестов на коронавирус серьезно осложнит планы Белого дома сохранить лидерство демократов после осенних выборов и подпортит и без того слабый рейтинг главы государства.
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