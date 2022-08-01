https://ria.ru/20220801/bayden-1806537395.html

В США предложили Байдену элегантную отставку

В США предложили Байдену элегантную отставку - РИА Новости, 01.08.2022

В США предложили Байдену элегантную отставку

Президенту США Джо Байдену следует покинуть пост, так как страна под его руководством оказалась в тяжелой ситуации, написал в статье для New York Post бывший... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T21:26

2022-08-01T21:26

2022-08-01T21:26

в мире

сша

джо байден

нью-йорк (город)

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Президенту США Джо Байдену следует покинуть пост, так как страна под его руководством оказалась в тяжелой ситуации, написал в статье для New York Post бывший глава городского совета Нью-Йорка Эндрю Стайн."Президент Байден достойно служил США на протяжении почти шести десятилетий. Теперь в качестве последней услуги своей партии и своей стране он должен элегантно уйти в отставку и помочь привести к власти новое поколение демократов", — написал он.Автор объяснил, что "элегантная отставка" произойдет только в том случае, если глава Белого дома признает себя "переходным лидером" и добровольно покинет должность до начала осенних промежуточных выборов.Байден не сделал того, для чего его избрали, считает Стайн, исцеления Соединенных Штатов после многих лет раскола и политической борьбы не произошло. Зато администрация столкнулась с рекордно низкими рейтингами одобрения, провальной внутренней политикой и вопиющими ошибками во внешней, стремительным скачком инфляции, катастрофическими прогнозами для демократов на будущих выборах и волной опасений граждан за умственное и физическое здоровье президента."Байден на протяжении всего своего пребывания на посту показал, что он не способен эффективно руководить своей партией и страной как дома, так и за рубежом", — заключил политик.Ранее New York Times писал, что изоляция Байдена из-за положительных тестов на коронавирус серьезно осложнит планы Белого дома сохранить лидерство демократов после осенних выборов и подпортит и без того слабый рейтинг главы государства.

https://ria.ru/20220801/senator-1806522075.html

https://ria.ru/20220801/tayvan-1806520045.html

https://ria.ru/20220801/tramp-1806503700.html

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нью-йорк (город)

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, сша, джо байден, нью-йорк (город)