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Байден надеется на возобновление работы России и США по ядерному вопросу - РИА Новости, 01.08.2022
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Байден надеется на возобновление работы России и США по ядерному вопросу
Байден надеется на возобновление работы России и США по ядерному вопросу - РИА Новости, 01.08.2022
Байден надеется на возобновление работы России и США по ядерному вопросу
В Белом доме готовы вместе с Россией работать над созданием новой системы контроля ядерного вооружения, говорится в заявлении президента США Джо Байдена,... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T14:12
2022-08-01T15:38
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В Белом доме готовы вместе с Россией работать над созданием новой системы контроля ядерного вооружения, говорится в заявлении президента США Джо Байдена, опубликованном на сайте главы государства.Американский лидер отметил, что "даже в разгар холодной войны" США и СССР были способны сотрудничать для обеспечения стратегической стабильности.Как отметил президент США, он ждет, что Россия продемонстрирует готовность возобновить работу по контролю над ядерными вооружениями.Заявление Байдена приурочено к началу обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия.Действие СНВ-3 — единственного российско-американского режима контроля над ядерным оружием — истекает в 2026 году. Москва и Вашингтон начали согласование параметров нового договора, но прервали диалог после начала военной спецоперации на Украине. Как заявляли в Госдепартаменте США, в Вашингтоне готовы рассмотреть возможность нового раунда стратегического диалога с Москвой, но хотят увидеть доказательства ее добросовестного подхода.Как указывал в конце июня замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев, подписавший Договор СНВ-3 в 2010 году, он считает "самым неподходящим" время для переговоров по продлению действующего соглашения или заключению нового.Обзорная конференция Договора о нераспространении ядерного оружия проходит в Нью-Йорке с 1 по 26 августа. Эта встреча — главное событие в сфере ядерного нераспространения и разоружения, она назначается раз в пять лет.
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в мире, сша, россия, ссср
14:12 01.08.2022 (обновлено: 15:38 01.08.2022)
 
Байден надеется на возобновление работы России и США по ядерному вопросу

Президент США Байден заявил о готовности обсуждать с Россией замену договора СНВ-3

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден во время выступления на саммите НАТО в Мадриде
Президент США Джо Байден во время выступления на саммите НАТО в Мадриде - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден во время выступления на саммите НАТО в Мадриде. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В Белом доме готовы вместе с Россией работать над созданием новой системы контроля ядерного вооружения, говорится в заявлении президента США Джо Байдена, опубликованном на сайте главы государства.
Американский лидер отметил, что "даже в разгар холодной войны" США и СССР были способны сотрудничать для обеспечения стратегической стабильности.

"Сегодня моя администрация готова в оперативном порядке провести переговоры о новой системе контроля над вооружениями, которая заменит СНВ-3, срок действия которого истекает в 2026 году", — указал Байден.

Как отметил президент США, он ждет, что Россия продемонстрирует готовность возобновить работу по контролю над ядерными вооружениями.
Генеральный директор Госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
20 июня, 13:06
Обсуждать СНВ-3 и СНВ-4 сейчас не время, заявил Рогозин
Заявление Байдена приурочено к началу обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия.
Действие СНВ-3 — единственного российско-американского режима контроля над ядерным оружием — истекает в 2026 году. Москва и Вашингтон начали согласование параметров нового договора, но прервали диалог после начала военной спецоперации на Украине. Как заявляли в Госдепартаменте США, в Вашингтоне готовы рассмотреть возможность нового раунда стратегического диалога с Москвой, но хотят увидеть доказательства ее добросовестного подхода.
Как указывал в конце июня замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев, подписавший Договор СНВ-3 в 2010 году, он считает "самым неподходящим" время для переговоров по продлению действующего соглашения или заключению нового.
Обзорная конференция Договора о нераспространении ядерного оружия проходит в Нью-Йорке с 1 по 26 августа. Эта встреча — главное событие в сфере ядерного нераспространения и разоружения, она назначается раз в пять лет.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
31 июля, 12:56
Американцы набросились на Байдена из-за его лжи
 
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