14:12 01.08.2022 (обновлено: 15:38 01.08.2022)
Байден надеется на возобновление работы России и США по ядерному вопросу
Президент США Байден заявил о готовности обсуждать с Россией замену договора СНВ-3
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден во время выступления на саммите НАТО в Мадриде
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден во время выступления на саммите НАТО в Мадриде. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В Белом доме готовы вместе с Россией работать над созданием новой системы контроля ядерного вооружения, говорится в заявлении президента США Джо Байдена, опубликованном на сайте главы государства.
"Сегодня моя администрация готова в оперативном порядке провести переговоры о новой системе контроля над вооружениями, которая заменит СНВ-3, срок действия которого истекает в 2026 году", — указал Байден.
Как отметил президент США, он ждет, что Россия продемонстрирует готовность возобновить работу по контролю над ядерными вооружениями.
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Заявление Байдена приурочено к началу обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия.
Действие СНВ-3 — единственного российско-американского режима контроля над ядерным оружием — истекает в 2026 году. Москва и Вашингтон начали согласование параметров нового договора, но прервали диалог после начала военной спецоперации на Украине. Как заявляли в Госдепартаменте США, в Вашингтоне готовы рассмотреть возможность нового раунда стратегического диалога с Москвой, но хотят увидеть доказательства ее добросовестного подхода.
Как указывал в конце июня замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев, подписавший Договор СНВ-3 в 2010 году, он считает "самым неподходящим" время для переговоров по продлению действующего соглашения или заключению нового.
Обзорная конференция Договора о нераспространении ядерного оружия проходит в Нью-Йорке с 1 по 26 августа. Эта встреча — главное событие в сфере ядерного нераспространения и разоружения, она назначается раз в пять лет.
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