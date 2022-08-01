https://ria.ru/20220801/bayden-1806421887.html

Байден надеется на возобновление работы России и США по ядерному вопросу

Байден надеется на возобновление работы России и США по ядерному вопросу - РИА Новости, 01.08.2022

Байден надеется на возобновление работы России и США по ядерному вопросу

В Белом доме готовы вместе с Россией работать над созданием новой системы контроля ядерного вооружения, говорится в заявлении президента США Джо Байдена,... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T14:12

2022-08-01T14:12

2022-08-01T15:38

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В Белом доме готовы вместе с Россией работать над созданием новой системы контроля ядерного вооружения, говорится в заявлении президента США Джо Байдена, опубликованном на сайте главы государства.Американский лидер отметил, что "даже в разгар холодной войны" США и СССР были способны сотрудничать для обеспечения стратегической стабильности.Как отметил президент США, он ждет, что Россия продемонстрирует готовность возобновить работу по контролю над ядерными вооружениями.Заявление Байдена приурочено к началу обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия.Действие СНВ-3 — единственного российско-американского режима контроля над ядерным оружием — истекает в 2026 году. Москва и Вашингтон начали согласование параметров нового договора, но прервали диалог после начала военной спецоперации на Украине. Как заявляли в Госдепартаменте США, в Вашингтоне готовы рассмотреть возможность нового раунда стратегического диалога с Москвой, но хотят увидеть доказательства ее добросовестного подхода.Как указывал в конце июня замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев, подписавший Договор СНВ-3 в 2010 году, он считает "самым неподходящим" время для переговоров по продлению действующего соглашения или заключению нового.Обзорная конференция Договора о нераспространении ядерного оружия проходит в Нью-Йорке с 1 по 26 августа. Эта встреча — главное событие в сфере ядерного нераспространения и разоружения, она назначается раз в пять лет.

https://ria.ru/20220620/snv-1796733098.html

https://ria.ru/20220731/ssha-1806205205.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сша, россия, ссср