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В Барнауле реконструируют ливневую канализацию после инцидента с ребенком - РИА Новости, 01.08.2022
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В Барнауле реконструируют ливневую канализацию после инцидента с ребенком
В Барнауле реконструируют ливневую канализацию после инцидента с ребенком - РИА Новости, 01.08.2022
В Барнауле реконструируют ливневую канализацию после инцидента с ребенком
Власти Барнаула решили реконструировать ливневую канализацию после субботнего потопа и резонансного инцидента, когда ребёнка смыло с дороги под колёса... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T20:20
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жкх
барнаул
россия
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БАРНАУЛ, 1 авг - РИА Новости. Власти Барнаула решили реконструировать ливневую канализацию после субботнего потопа и резонансного инцидента, когда ребёнка смыло с дороги под колёса автомобиля."Антон Шеломенцев (заммэра Барнаула по дорожному хозяйству – ред.) отметил, что в Барнауле существует необходимость реконструкции сети ливневой канализации…проектному институту ("Алтайгражданпроект" – ред.) дано поручение в течении месяца подготовить предварительный проект расположения сетей городской ливневой канализации и коллектора, комитету экономического развития и инвестиционной деятельности города – рассмотреть возможность реализации проекта, в том числе в рамках инфраструктурного бюджетного кредита", - говорится в сообщении пресс-центра мэрии.Ранее сообщалось, что в субботу 30 июня случился сильный дождь (выпало 5 - 8 миллиметров осадков), с которым не справилась ливневая канализация. В итоге затопило многие дороги, которые пришлось перекрыть, в многоквартирных домах вода зашла в подвалы и подтопила приусадебные участки. На одной из улиц произошёл резонансный инцидент, попавший на видео. На кадрах видно, как люди переходят дорогу по пешеходному переходу по колено в воде. Вдруг 10-летний мальчик падает и его уносит водой практически под колёса авто. Потом несколько десятков метров он плывет в бурном потоке и с трудом с помощью других людей выбирается на тротуар. Как позже заверили в СУСК по краю, с мальчиком все обошлось, он не пострадал. Прокуратура края проводит проверку организации водоотведения в городе."По информации комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города в ближайшее время будет заключен контракт на гидропромывку проблемного участка ливневой канализации по ул.Попова – Павловский тракт, протяженностью 350 метров. Работы планируют выполнить в августе этого года…Для улучшения ситуации с отведением поверхностных сточных вод с городской территории необходимо дополнительно построить порядка 325 километров новой сети (это в 2,5 раза больше, чем есть сейчас – ред.), - уточняют в мэрии.
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жкх, барнаул, россия
20:20 01.08.2022
 
В Барнауле реконструируют ливневую канализацию после инцидента с ребенком

Власти Барнаула решили реконструировать ливневую канализацию после субботнего потопа

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВодосток в Москве
Водосток в Москве - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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БАРНАУЛ, 1 авг - РИА Новости. Власти Барнаула решили реконструировать ливневую канализацию после субботнего потопа и резонансного инцидента, когда ребёнка смыло с дороги под колёса автомобиля.
"Антон Шеломенцев (заммэра Барнаула по дорожному хозяйству – ред.) отметил, что в Барнауле существует необходимость реконструкции сети ливневой канализации…проектному институту ("Алтайгражданпроект" – ред.) дано поручение в течении месяца подготовить предварительный проект расположения сетей городской ливневой канализации и коллектора, комитету экономического развития и инвестиционной деятельности города – рассмотреть возможность реализации проекта, в том числе в рамках инфраструктурного бюджетного кредита", - говорится в сообщении пресс-центра мэрии.
Ранее сообщалось, что в субботу 30 июня случился сильный дождь (выпало 5 - 8 миллиметров осадков), с которым не справилась ливневая канализация. В итоге затопило многие дороги, которые пришлось перекрыть, в многоквартирных домах вода зашла в подвалы и подтопила приусадебные участки. На одной из улиц произошёл резонансный инцидент, попавший на видео. На кадрах видно, как люди переходят дорогу по пешеходному переходу по колено в воде. Вдруг 10-летний мальчик падает и его уносит водой практически под колёса авто. Потом несколько десятков метров он плывет в бурном потоке и с трудом с помощью других людей выбирается на тротуар. Как позже заверили в СУСК по краю, с мальчиком все обошлось, он не пострадал. Прокуратура края проводит проверку организации водоотведения в городе.
"По информации комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города в ближайшее время будет заключен контракт на гидропромывку проблемного участка ливневой канализации по ул.Попова – Павловский тракт, протяженностью 350 метров. Работы планируют выполнить в августе этого года…Для улучшения ситуации с отведением поверхностных сточных вод с городской территории необходимо дополнительно построить порядка 325 километров новой сети (это в 2,5 раза больше, чем есть сейчас – ред.), - уточняют в мэрии.
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