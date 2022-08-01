https://ria.ru/20220801/avstriya-1806546884.html

Австрия накопила 50 из 76 необходимых к зиме тераватт-часов газа

Австрия накопила 50 из 76 необходимых к зиме тераватт-часов газа - РИА Новости, 01.08.2022

Австрия накопила 50 из 76 необходимых к зиме тераватт-часов газа

Австрия уже накопила 50 из необходимых к зиме 76 тераватт-часов газа, заявил в понедельник канцлер страны Карл Нехаммер. РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T23:00

2022-08-01T23:00

2022-08-01T23:00

австрия

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ВЕНА, 1 авг - РИА Новости. Австрия уже накопила 50 из необходимых к зиме 76 тераватт-часов газа, заявил в понедельник канцлер страны Карл Нехаммер.Он напомнил, что в Австрии решили до начала отопительного сезона заполнить газохранилища на 80%.Канцлер сообщил, что в месяцы активного пользования энергией Австрии необходимо 10-11 тераватт-часов газа, а в летние месяцы - от 4,6 до 5 тераватт-часов."Это означает, что мы можем накапливать и далее, можем диверсифицировать", - заключил он.

https://ria.ru/20220728/sanktsii-1805583230.html

австрия

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

австрия