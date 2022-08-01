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Австрия накопила 50 из 76 необходимых к зиме тераватт-часов газа - РИА Новости, 01.08.2022
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Австрия накопила 50 из 76 необходимых к зиме тераватт-часов газа
Австрия накопила 50 из 76 необходимых к зиме тераватт-часов газа - РИА Новости, 01.08.2022
Австрия накопила 50 из 76 необходимых к зиме тераватт-часов газа
Австрия уже накопила 50 из необходимых к зиме 76 тераватт-часов газа, заявил в понедельник канцлер страны Карл Нехаммер. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T23:00
2022-08-01T23:00
австрия
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ВЕНА, 1 авг - РИА Новости. Австрия уже накопила 50 из необходимых к зиме 76 тераватт-часов газа, заявил в понедельник канцлер страны Карл Нехаммер.Он напомнил, что в Австрии решили до начала отопительного сезона заполнить газохранилища на 80%.Канцлер сообщил, что в месяцы активного пользования энергией Австрии необходимо 10-11 тераватт-часов газа, а в летние месяцы - от 4,6 до 5 тераватт-часов."Это означает, что мы можем накапливать и далее, можем диверсифицировать", - заключил он.
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австрия
23:00 01.08.2022
 
Австрия накопила 50 из 76 необходимых к зиме тераватт-часов газа

Канцлер Австрии Нехаммер: страна накопила 50 из 76 необходимых к зиме тераватт-часов газа

© Fotolia / Ekaterina PokrovskyВена, Австрия
Вена, Австрия - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© Fotolia / Ekaterina Pokrovsky
Вена, Австрия . Архивное фото
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ВЕНА, 1 авг - РИА Новости. Австрия уже накопила 50 из необходимых к зиме 76 тераватт-часов газа, заявил в понедельник канцлер страны Карл Нехаммер.
Он напомнил, что в Австрии решили до начала отопительного сезона заполнить газохранилища на 80%.
"Из необходимых 76 тераватт-часов мы уже накопили более 50 тераватт-часов. Это определенно успех, особенно если подумать о том, что в марте мы начали с 15 тераватт-часов накопленного газа", - сказал Нехаммер после заседания антикризисного кабинета правительства с участием оппозиции.
Канцлер сообщил, что в месяцы активного пользования энергией Австрии необходимо 10-11 тераватт-часов газа, а в летние месяцы - от 4,6 до 5 тераватт-часов.
"Это означает, что мы можем накапливать и далее, можем диверсифицировать", - заключил он.
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