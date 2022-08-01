https://ria.ru/20220801/avstriya-1806546884.html
Австрия накопила 50 из 76 необходимых к зиме тераватт-часов газа
Австрия накопила 50 из 76 необходимых к зиме тераватт-часов газа - РИА Новости, 01.08.2022
Австрия накопила 50 из 76 необходимых к зиме тераватт-часов газа
Австрия уже накопила 50 из необходимых к зиме 76 тераватт-часов газа, заявил в понедельник канцлер страны Карл Нехаммер. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T23:00
2022-08-01T23:00
2022-08-01T23:00
австрия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135178/02/1351780283_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_c63a18542f9ca6e06935e74226ec56dc.jpg
ВЕНА, 1 авг - РИА Новости. Австрия уже накопила 50 из необходимых к зиме 76 тераватт-часов газа, заявил в понедельник канцлер страны Карл Нехаммер.Он напомнил, что в Австрии решили до начала отопительного сезона заполнить газохранилища на 80%.Канцлер сообщил, что в месяцы активного пользования энергией Австрии необходимо 10-11 тераватт-часов газа, а в летние месяцы - от 4,6 до 5 тераватт-часов."Это означает, что мы можем накапливать и далее, можем диверсифицировать", - заключил он.
https://ria.ru/20220728/sanktsii-1805583230.html
австрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135178/02/1351780283_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_cd4c9d8debdf0eb63889413cac39fa61.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
австрия
Австрия накопила 50 из 76 необходимых к зиме тераватт-часов газа
Канцлер Австрии Нехаммер: страна накопила 50 из 76 необходимых к зиме тераватт-часов газа
ВЕНА, 1 авг - РИА Новости. Австрия уже накопила 50 из необходимых к зиме 76 тераватт-часов газа, заявил в понедельник канцлер страны Карл Нехаммер.
Он напомнил, что в Австрии
решили до начала отопительного сезона заполнить газохранилища на 80%.
"Из необходимых 76 тераватт-часов мы уже накопили более 50 тераватт-часов. Это определенно успех, особенно если подумать о том, что в марте мы начали с 15 тераватт-часов накопленного газа", - сказал Нехаммер после заседания антикризисного кабинета правительства с участием оппозиции.
Канцлер сообщил, что в месяцы активного пользования энергией Австрии необходимо 10-11 тераватт-часов газа, а в летние месяцы - от 4,6 до 5 тераватт-часов.
"Это означает, что мы можем накапливать и далее, можем диверсифицировать", - заключил он.