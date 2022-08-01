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Суд в Лондоне отклонил требование Авена о разморозке счетов, пишут СМИ - РИА Новости, 01.08.2022
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Суд в Лондоне отклонил требование Авена о разморозке счетов, пишут СМИ
Суд в Лондоне отклонил требование Авена о разморозке счетов, пишут СМИ - РИА Новости, 01.08.2022
Суд в Лондоне отклонил требование Авена о разморозке счетов, пишут СМИ
Суд в Британии отклонил требование российского бизнесмена Петра Авена разморозить его счета, заявил, что ведется проверка в отношении его жены о передаче ему... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T16:32
2022-08-01T16:32
в мире
петр авен
великобритания
санкции
россия
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Суд в Британии отклонил требование российского бизнесмена Петра Авена разморозить его счета, заявил, что ведется проверка в отношении его жены о передаче ему 140 тысяч фунтов ежемесячно на "основные нужды", пишет газета Evening Standard.Ранее сообщалось, что Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (National Crime Agency, NCA) добилось в суде заморозки двух банковских счетов на 1,5 миллиона фунтов (1,8 миллиона долларов), которыми, по его версии, мог пользоваться миллиардер Петр Авен для оплаты расходов в его английском особняке, тем самым нарушая введенные против него 15 марта санкции Великобритании. Санкции предполагали заморозку активов в Британии и запрет на въезд в страну.По данным издания, Авен эти обвинения отрицал и добивался разморозки счетов. Однако британский судья Джон Зэни отклонил требование Авена, заявив, что необходимо больше времени для проведения "комплексного" расследования.Кроме того, в ходе оглашения этого решения судья заявил, что ведется проверка в отношении жены Авена Екатерины Козиной касательно того, как она с марта ежемесячно оплачивала его "основные нужды" в размере 140 тысяч фунтов."Екатерина Козина оплачивала основные нужды Авена с марта, но нет никакой информации о том, что у нее есть независимые средства для покрытия ежемесячных расходов Авена на 140 тысяч фунтов", — приводит газета слова судьи Вестминстерского магистратского суда.В суде также сообщили, что власти Британии ранее выдали разрешение Авену на использование части своих средств для оплаты коммунальных счетов и ряда других расходов.
https://ria.ru/20220325/aven-1780074502.html
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в мире, петр авен, великобритания, санкции, россия
16:32 01.08.2022
 
Суд в Лондоне отклонил требование Авена о разморозке счетов, пишут СМИ

Evening Standard: суд в Лондоне отклонил требование бизнесмена Авена о разморозке счетов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРоссийский бизнесмен Петр Авен
Российский бизнесмен Петр Авен - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Российский бизнесмен Петр Авен. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Суд в Британии отклонил требование российского бизнесмена Петра Авена разморозить его счета, заявил, что ведется проверка в отношении его жены о передаче ему 140 тысяч фунтов ежемесячно на "основные нужды", пишет газета Evening Standard.
Ранее сообщалось, что Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (National Crime Agency, NCA) добилось в суде заморозки двух банковских счетов на 1,5 миллиона фунтов (1,8 миллиона долларов), которыми, по его версии, мог пользоваться миллиардер Петр Авен для оплаты расходов в его английском особняке, тем самым нарушая введенные против него 15 марта санкции Великобритании. Санкции предполагали заморозку активов в Британии и запрет на въезд в страну.
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По данным издания, Авен эти обвинения отрицал и добивался разморозки счетов. Однако британский судья Джон Зэни отклонил требование Авена, заявив, что необходимо больше времени для проведения "комплексного" расследования.
Кроме того, в ходе оглашения этого решения судья заявил, что ведется проверка в отношении жены Авена Екатерины Козиной касательно того, как она с марта ежемесячно оплачивала его "основные нужды" в размере 140 тысяч фунтов.
"Екатерина Козина оплачивала основные нужды Авена с марта, но нет никакой информации о том, что у нее есть независимые средства для покрытия ежемесячных расходов Авена на 140 тысяч фунтов", — приводит газета слова судьи Вестминстерского магистратского суда.
В суде также сообщили, что власти Британии ранее выдали разрешение Авену на использование части своих средств для оплаты коммунальных счетов и ряда других расходов.
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