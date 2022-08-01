https://ria.ru/20220801/avdeevka-1806337721.html

Силы ДНР пытаются взять в окружение Авдеевку

Силы ДНР пытаются взять в окружение Авдеевку - РИА Новости, 01.08.2022

Силы ДНР пытаются взять в окружение Авдеевку

Силы ДНР пытаются взять в окружение Авдеевку в пригороде Донецка, заявил первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов. РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T10:45

2022-08-01T10:45

2022-08-01T10:45

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

авдеевка

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Силы ДНР пытаются взять в окружение Авдеевку в пригороде Донецка, заявил первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов."Авдеевка - мы сейчас обходим ее в тыл, стараемся зайти. Пару дней назад продвинулись километра на полтора, по моим данным", - заявил Безсонов в эфире "Соловьев Live". По его словам, наступление велось с востока и севера от города.Одновременно Народная милиция ДНР ведет наступление южнее Авдеевки, рассказал Безсонов. "А южнее (Авдеевки) - сейчас как раз этот сектор Марьинка-Красногоровка-Пески. Сейчас, если даст Бог, а я уверен, что это получится, сейчас здесь ликвидируем всю живую силу неприятеля и сможем еще с юга очень серьезно зайти и попытаться обойти (Авдеевку), чтобы было полное окружение", - рассказал первый заместитель министра информации ДНР.Авдеевка - северный пригород Донецка, который за последние семь лет был превращен украинскими силовиками в мощный укрепрайон.

https://ria.ru/20220731/donbass-1805950677.html

донецкая народная республика

авдеевка

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, авдеевка, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр