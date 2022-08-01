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Силы ДНР пытаются взять в окружение Авдеевку - РИА Новости, 01.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220801/avdeevka-1806337721.html
Силы ДНР пытаются взять в окружение Авдеевку
Силы ДНР пытаются взять в окружение Авдеевку - РИА Новости, 01.08.2022
Силы ДНР пытаются взять в окружение Авдеевку
Силы ДНР пытаются взять в окружение Авдеевку в пригороде Донецка, заявил первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T10:45
2022-08-01T10:45
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
авдеевка
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Силы ДНР пытаются взять в окружение Авдеевку в пригороде Донецка, заявил первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов."Авдеевка - мы сейчас обходим ее в тыл, стараемся зайти. Пару дней назад продвинулись километра на полтора, по моим данным", - заявил Безсонов в эфире "Соловьев Live". По его словам, наступление велось с востока и севера от города.Одновременно Народная милиция ДНР ведет наступление южнее Авдеевки, рассказал Безсонов. "А южнее (Авдеевки) - сейчас как раз этот сектор Марьинка-Красногоровка-Пески. Сейчас, если даст Бог, а я уверен, что это получится, сейчас здесь ликвидируем всю живую силу неприятеля и сможем еще с юга очень серьезно зайти и попытаться обойти (Авдеевку), чтобы было полное окружение", - рассказал первый заместитель министра информации ДНР.Авдеевка - северный пригород Донецка, который за последние семь лет был превращен украинскими силовиками в мощный укрепрайон.
https://ria.ru/20220731/donbass-1805950677.html
донецкая народная республика
авдеевка
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в мире, донецкая народная республика, авдеевка, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
10:45 01.08.2022
 
Силы ДНР пытаются взять в окружение Авдеевку

Представитель ДНР Безсонов: Народная милиция обходит Авдеевку и пытается ее окружить

© Народная милиция ДНРВоеннослужащий Народной милиции ДНР в районе Авдеевки
Военнослужащий Народной милиции ДНР в районе Авдеевки
© Народная милиция ДНР
Военнослужащий Народной милиции ДНР в районе Авдеевки. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Силы ДНР пытаются взять в окружение Авдеевку в пригороде Донецка, заявил первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.
"Авдеевка - мы сейчас обходим ее в тыл, стараемся зайти. Пару дней назад продвинулись километра на полтора, по моим данным", - заявил Безсонов в эфире "Соловьев Live". По его словам, наступление велось с востока и севера от города.
Одновременно Народная милиция ДНР ведет наступление южнее Авдеевки, рассказал Безсонов. "А южнее (Авдеевки) - сейчас как раз этот сектор Марьинка-Красногоровка-Пески. Сейчас, если даст Бог, а я уверен, что это получится, сейчас здесь ликвидируем всю живую силу неприятеля и сможем еще с юга очень серьезно зайти и попытаться обойти (Авдеевку), чтобы было полное окружение", - рассказал первый заместитель министра информации ДНР.
Авдеевка - северный пригород Донецка, который за последние семь лет был превращен украинскими силовиками в мощный укрепрайон.
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