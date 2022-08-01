https://ria.ru/20220801/atom-1806502544.html

Путин призвал допустить к мирному атому все страны, соблюдающие ДНЯО

Путин призвал допустить к мирному атому все страны, соблюдающие ДНЯО - РИА Новости, 01.08.2022

Путин призвал допустить к мирному атому все страны, соблюдающие ДНЯО

Все страны, соблюдающие требования Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), должны иметь право на доступ к мирному атому без каких-либо... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T18:14

2022-08-01T18:14

2022-08-01T18:14

технологии

владимир путин

договор о нераспространении ядерного оружия

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Все страны, соблюдающие требования Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), должны иметь право на доступ к мирному атому без каких-либо дополнительных условий, РФ готова делиться своим опытом в сфере атомной энергетики, заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам и гостям конференции по рассмотрению действия ДНЯО."Убеждены, что все страны, соблюдающие требования ДНЯО, должны иметь право на доступ к мирному атому без каких-либо дополнительных условий. Готовы делиться с партнёрами своим опытом в сфере атомной энергетики", - говорится в приветствии Путина.

https://ria.ru/20220713/iran-1802292549.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, владимир путин, договор о нераспространении ядерного оружия