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Путин призвал допустить к мирному атому все страны, соблюдающие ДНЯО - РИА Новости, 01.08.2022
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Путин призвал допустить к мирному атому все страны, соблюдающие ДНЯО
Путин призвал допустить к мирному атому все страны, соблюдающие ДНЯО - РИА Новости, 01.08.2022
Путин призвал допустить к мирному атому все страны, соблюдающие ДНЯО
Все страны, соблюдающие требования Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), должны иметь право на доступ к мирному атому без каких-либо... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T18:14
2022-08-01T18:14
технологии
владимир путин
договор о нераспространении ядерного оружия
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Все страны, соблюдающие требования Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), должны иметь право на доступ к мирному атому без каких-либо дополнительных условий, РФ готова делиться своим опытом в сфере атомной энергетики, заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам и гостям конференции по рассмотрению действия ДНЯО."Убеждены, что все страны, соблюдающие требования ДНЯО, должны иметь право на доступ к мирному атому без каких-либо дополнительных условий. Готовы делиться с партнёрами своим опытом в сфере атомной энергетики", - говорится в приветствии Путина.
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технологии, владимир путин, договор о нераспространении ядерного оружия
18:14 01.08.2022
 
Путин призвал допустить к мирному атому все страны, соблюдающие ДНЯО

Путин считает, что все страны, соблюдающие ДНЯО, должны иметь доступ к мирному атому

© РИА Новости / Павел Быркин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Все страны, соблюдающие требования Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), должны иметь право на доступ к мирному атому без каких-либо дополнительных условий, РФ готова делиться своим опытом в сфере атомной энергетики, заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам и гостям конференции по рассмотрению действия ДНЯО.
"Убеждены, что все страны, соблюдающие требования ДНЯО, должны иметь право на доступ к мирному атому без каких-либо дополнительных условий. Готовы делиться с партнёрами своим опытом в сфере атомной энергетики", - говорится в приветствии Путина.
Логотип Росатом - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 20:24
Россия и Иран договорились о сотрудничестве по мирному атому
 
ТехнологииВладимир ПутинДоговор о нераспространении ядерного оружия
 
 
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