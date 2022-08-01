https://ria.ru/20220801/armiya-1806512358.html

Во Франции подтвердили желание далее поддерживать украинскую армию

Во Франции подтвердили желание далее поддерживать украинскую армию - РИА Новости, 01.08.2022

Во Франции подтвердили желание далее поддерживать украинскую армию

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским желание Франции и далее поддерживать украинскую армию,... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T18:44

2022-08-01T18:44

2022-08-01T18:44

в мире

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

россия

франция

нато

министерство инфраструктуры украины

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ПАРИЖ, 1 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским желание Франции и далее поддерживать украинскую армию, оказывать финансовую поддержку, говорится в коммюнике Елисейского дворца.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Телефонный разговор Макрона и Зеленского начался в понедельник после 12.30 мск. По данным французских СМИ, беседа длилась 1,5 часа."Он (Макрон - ред.) подтвердил желание Франции и впредь поддерживать украинские вооруженные силы", - сообщается в коммюнике.Отмечается, что Макрон подтвердил Зеленскому желание "оказать краткосрочную макроэкономическую поддержку Украине и помочь в восстановлении страны"."Президент Республики приветствовал сегодня отправку из Одесского порта первого корабля с украинским зерном. Он также указал на то, что европейские усилия по вывозу украинского зерна будут продолжены", - добавили в Елисейском дворце.В министерстве инфраструктуры Украины ранее сообщили, что первое судно с 26 тысячами тонн кукурузы вышло из порта Одессы и направляется в Ливан.

https://ria.ru/20220801/ukraina-1806509228.html

https://ria.ru/20220801/razgovor-1806508118.html

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в мире, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, франция, нато, министерство инфраструктуры украины, владимир зеленский, эммануэль макрон