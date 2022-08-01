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В Алтайском крае начали уборку яровых культур - РИА Новости, 01.08.2022
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Алтайский край
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В Алтайском крае начали уборку яровых культур
В Алтайском крае начали уборку яровых культур - РИА Новости, 01.08.2022
В Алтайском крае начали уборку яровых культур
Уборку яровых культур начали в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T12:52
2022-08-01T12:52
алтайский край
экономика
алтайский край
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БАРНАУЛ, 1 авг - РИА Новости. Уборку яровых культур начали в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального правительства.Лен-долгунец убран на 70% посевных площадей, озимые зерновые – на пятой части."Урожайность находится на уровне 2021 года. Продолжается заготовка кормов, уход за посевами, борьба с вредителями, болезнями и сорняками… В сельхозорганизациях, крестьянских фермерских хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, на сегодняшний день заготовлены 201 тысяча тонн сена (42 процента к плану), 625 тысяч тонн сенажа (57,5 процента к плану)", - говорится в сообщении.Активно приобретается сельхозтехника, в основном - зерноуборочные комбайны, самоходные косилки, различные сушилки."Проблем с обеспеченностью материально-техническими ресурсами для проведения сезонных полевых работ в крае нет", - заверили в правительстве.
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экономика, алтайский край
12:52 01.08.2022
 
В Алтайском крае начали уборку яровых культур

В Алтайском крае началась уборка картофеля, ранних овощей и яровых культур

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкУборка урожая
Уборка урожая - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Уборка урожая. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 1 авг - РИА Новости. Уборку яровых культур начали в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"В Алтайском крае началась уборка ранних сортов картофеля, овощей, озимых культур, теребление льна-долгунца. В некоторых хозяйствах приступили к уборке яровых... По оперативным данным, картофель убран на площади 56 га, ранние овощи (капуста, кабачки, свекла, редис, огурцы) – 53 га", - говорится в сообщении.
Лен-долгунец убран на 70% посевных площадей, озимые зерновые – на пятой части.
"Урожайность находится на уровне 2021 года. Продолжается заготовка кормов, уход за посевами, борьба с вредителями, болезнями и сорняками… В сельхозорганизациях, крестьянских фермерских хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, на сегодняшний день заготовлены 201 тысяча тонн сена (42 процента к плану), 625 тысяч тонн сенажа (57,5 процента к плану)", - говорится в сообщении.
Активно приобретается сельхозтехника, в основном - зерноуборочные комбайны, самоходные косилки, различные сушилки.
"Проблем с обеспеченностью материально-техническими ресурсами для проведения сезонных полевых работ в крае нет", - заверили в правительстве.
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23 мая, 14:38Алтайский край
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