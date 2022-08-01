https://ria.ru/20220801/altay-1806390930.html

В Алтайском крае начали уборку яровых культур

В Алтайском крае начали уборку яровых культур - РИА Новости, 01.08.2022

В Алтайском крае начали уборку яровых культур

Уборку яровых культур начали в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T12:52

2022-08-01T12:52

2022-08-01T12:52

алтайский край

экономика

алтайский край

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БАРНАУЛ, 1 авг - РИА Новости. Уборку яровых культур начали в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального правительства.Лен-долгунец убран на 70% посевных площадей, озимые зерновые – на пятой части."Урожайность находится на уровне 2021 года. Продолжается заготовка кормов, уход за посевами, борьба с вредителями, болезнями и сорняками… В сельхозорганизациях, крестьянских фермерских хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, на сегодняшний день заготовлены 201 тысяча тонн сена (42 процента к плану), 625 тысяч тонн сенажа (57,5 процента к плану)", - говорится в сообщении.Активно приобретается сельхозтехника, в основном - зерноуборочные комбайны, самоходные косилки, различные сушилки."Проблем с обеспеченностью материально-техническими ресурсами для проведения сезонных полевых работ в крае нет", - заверили в правительстве.

https://ria.ru/20220523/altay-1790170047.html

алтайский край

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, алтайский край