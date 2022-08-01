https://ria.ru/20220801/altay-1806390930.html
В Алтайском крае начали уборку яровых культур
В Алтайском крае начали уборку яровых культур - РИА Новости, 01.08.2022
В Алтайском крае начали уборку яровых культур
Уборку яровых культур начали в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T12:52
2022-08-01T12:52
2022-08-01T12:52
алтайский край
экономика
алтайский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802198301_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_d0143857586637bd88a034f6e6c7c16b.jpg
БАРНАУЛ, 1 авг - РИА Новости. Уборку яровых культур начали в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального правительства.Лен-долгунец убран на 70% посевных площадей, озимые зерновые – на пятой части."Урожайность находится на уровне 2021 года. Продолжается заготовка кормов, уход за посевами, борьба с вредителями, болезнями и сорняками… В сельхозорганизациях, крестьянских фермерских хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, на сегодняшний день заготовлены 201 тысяча тонн сена (42 процента к плану), 625 тысяч тонн сенажа (57,5 процента к плану)", - говорится в сообщении.Активно приобретается сельхозтехника, в основном - зерноуборочные комбайны, самоходные косилки, различные сушилки."Проблем с обеспеченностью материально-техническими ресурсами для проведения сезонных полевых работ в крае нет", - заверили в правительстве.
https://ria.ru/20220523/altay-1790170047.html
алтайский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802198301_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bff22d8aad4e8b6955f38950c011b191.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, алтайский край
В Алтайском крае начали уборку яровых культур
В Алтайском крае началась уборка картофеля, ранних овощей и яровых культур
БАРНАУЛ, 1 авг - РИА Новости. Уборку яровых культур начали в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"В Алтайском крае началась уборка ранних сортов картофеля, овощей, озимых культур, теребление льна-долгунца. В некоторых хозяйствах приступили к уборке яровых... По оперативным данным, картофель убран на площади 56 га, ранние овощи (капуста, кабачки, свекла, редис, огурцы) – 53 га", - говорится в сообщении.
Лен-долгунец убран на 70% посевных площадей, озимые зерновые – на пятой части.
"Урожайность находится на уровне 2021 года. Продолжается заготовка кормов, уход за посевами, борьба с вредителями, болезнями и сорняками… В сельхозорганизациях, крестьянских фермерских хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, на сегодняшний день заготовлены 201 тысяча тонн сена (42 процента к плану), 625 тысяч тонн сенажа (57,5 процента к плану)", - говорится в сообщении.
Активно приобретается сельхозтехника, в основном - зерноуборочные комбайны, самоходные косилки, различные сушилки.
"Проблем с обеспеченностью материально-техническими ресурсами для проведения сезонных полевых работ в крае нет", - заверили в правительстве.