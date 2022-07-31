https://ria.ru/20220731/zhara-1806214981.html
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 31.07.2022
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
Солнечная сухая погода с температурой до 31 градуса ожидается в Москве на следующей неделе, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T14:18
2022-07-31T14:18
2022-07-31T14:18
общество
москва
погода
евгений тишковец
центр "фобос"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1a/1738751222_343:0:2649:1297_1920x0_80_0_0_6e77a5eae83d9566cf54499bb0a17b2e.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Солнечная сухая погода с температурой до 31 градуса ожидается в Москве на следующей неделе, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Несмотря на наступление финального месяца сезона и пересечение климатического экватора, лето не только не собирается сдавать свои позиции, но и, наоборот, на старте августа включит температурный "форсаж". В предстоящую первую рабочую неделю, с понедельника до пятницы, в атмосфере Центральной России будет господствовать антициклон, что сулит жителям региона солнечную, сухую и не по сезону теплую погоду", - заявил Тишковец.Синоптик рассказал, что понедельник начнется с плюс 23-28, во вторник станет на градус еще теплее, в среду 25-30 градусов тепла, а в четверг и пятницу дневная температура достигнет максимума - 26-31. В ночные часы температура повысится с 9-14 градусов в начале недели до 13-18 - в конце. Такой температурный фон на 4-5 градусов выше, чем положено по климатической норме.Тишковец добавил, что лишь с наступлением следующих выходных скажется влияние атмосферного фронта, из-за чего местами прошумят освежающие грозовые дожди, что на 2-3 градуса собьет показания термометров.
https://ria.ru/20220727/zhara-1805220122.html
https://ria.ru/20220727/pogoda-1805151074.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1a/1738751222_1040:0:2783:1307_1920x0_80_0_0_8f9eb7c9b88146e98497711134b8cbb4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, погода, евгений тишковец, центр "фобос"
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
Синоптик "Фобоса" Тишковец пообещал москвичам жару до 31 градуса на следующей неделе
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Солнечная сухая погода с температурой до 31 градуса ожидается в Москве на следующей неделе, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Несмотря на наступление финального месяца сезона и пересечение климатического экватора, лето не только не собирается сдавать свои позиции, но и, наоборот, на старте августа включит температурный "форсаж". В предстоящую первую рабочую неделю, с понедельника до пятницы, в атмосфере Центральной России будет господствовать антициклон, что сулит жителям региона солнечную, сухую и не по сезону теплую погоду", - заявил Тишковец.
Синоптик рассказал, что понедельник начнется с плюс 23-28, во вторник станет на градус еще теплее, в среду 25-30 градусов тепла, а в четверг и пятницу дневная температура достигнет максимума - 26-31. В ночные часы температура повысится с 9-14 градусов в начале недели до 13-18 - в конце. Такой температурный фон на 4-5 градусов выше, чем положено по климатической норме.
Тишковец добавил, что лишь с наступлением следующих выходных скажется влияние атмосферного фронта, из-за чего местами прошумят освежающие грозовые дожди, что на 2-3 градуса собьет показания термометров.