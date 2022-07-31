https://ria.ru/20220731/zhara-1806214981.html

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 31.07.2022

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Солнечная сухая погода с температурой до 31 градуса ожидается в Москве на следующей неделе, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T14:18

2022-07-31T14:18

2022-07-31T14:18

общество

москва

погода

евгений тишковец

центр "фобос"

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Солнечная сухая погода с температурой до 31 градуса ожидается в Москве на следующей неделе, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Несмотря на наступление финального месяца сезона и пересечение климатического экватора, лето не только не собирается сдавать свои позиции, но и, наоборот, на старте августа включит температурный "форсаж". В предстоящую первую рабочую неделю, с понедельника до пятницы, в атмосфере Центральной России будет господствовать антициклон, что сулит жителям региона солнечную, сухую и не по сезону теплую погоду", - заявил Тишковец.Синоптик рассказал, что понедельник начнется с плюс 23-28, во вторник станет на градус еще теплее, в среду 25-30 градусов тепла, а в четверг и пятницу дневная температура достигнет максимума - 26-31. В ночные часы температура повысится с 9-14 градусов в начале недели до 13-18 - в конце. Такой температурный фон на 4-5 градусов выше, чем положено по климатической норме.Тишковец добавил, что лишь с наступлением следующих выходных скажется влияние атмосферного фронта, из-за чего местами прошумят освежающие грозовые дожди, что на 2-3 градуса собьет показания термометров.

https://ria.ru/20220727/zhara-1805220122.html

https://ria.ru/20220727/pogoda-1805151074.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

общество, москва, погода, евгений тишковец, центр "фобос"