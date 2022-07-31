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В Испании в июле из-за жары погибло 2064 человека
В Испании в июле из-за жары погибло 2064 человека - РИА Новости, 31.07.2022
В Испании в июле из-за жары погибло 2064 человека
Экстремальная жара, которая была зафиксирована в июле в Испании, стала причиной смерти 2064 человек, об этом свидетельствуют данные на сайте Института здоровья... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T14:15
2022-07-31T14:15
2022-07-31T14:15
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здоровье - общество
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МАДРИД, 31 июл - РИА Новости. Экстремальная жара, которая была зафиксирована в июле в Испании, стала причиной смерти 2064 человек, об этом свидетельствуют данные на сайте Института здоровья Карлоса III.Согласно системе мониторинга ежедневной смертности института за тот же период прошлого года смертей от высоких температур было примерно в четыре раза меньше.Из общего числа смертей 1321 человек был старше 85 лет, еще 470 были в возрасте от 75 до 84 лет, 176 человек были в возрасте от 65 до 74 лет и до 83 человек в возрасте от 45 до 64 лет. По этой причине также умерли десять детей в возрасте до 14 лет.За 18 и 19 июля погибло самое большое количество людей за данный период: 184 человека соответственно. В эти дни средняя температура воздуха по всей Испании составила приблизительно 38-40°С.
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в мире, испания, здоровье - общество
В Испании в июле из-за жары погибло 2064 человека
Институт здоровья Карлоса III: аномальная жара в Испании унесла жизни 2064 человек в июле