https://ria.ru/20220731/zerno-1806287600.html

В Анкаре заявили, что для отправки зерна нужно согласовать детали с Россией

В Анкаре заявили, что для отправки зерна нужно согласовать детали с Россией - РИА Новости, 31.07.2022

В Анкаре заявили, что для отправки зерна нужно согласовать детали с Россией

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что для начала отгрузки судов с зерном с Украины необходимо решить детали с Россией,... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T21:21

2022-07-31T21:21

2022-07-31T21:21

россия

турция

украина

оон

ибрагим калын

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АНКАРА, 31 июл – РИА Новости. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что для начала отгрузки судов с зерном с Украины необходимо решить детали с Россией, переговоры идут.Калын ранее заявил о высокой вероятности того, что первый корабль с зерном покинет Украину 1 августа."Суда загружены, готовы к отплытию. Они будут выходить из трех портов в Одессе. Как они будут выходить, из какого коридора, по каким координатам? Кто будет досматривать при пересечении вод, как доставят при входе в территориальные воды Турции, куда пойдет корабль после прихода сюда? Для всего этого требуется хорошая координация в плане логистики, есть 1-2 мелких недочета. Есть пару деталей с российской стороной, переговоры ведутся", - приводит слова Калына телеканал A Haber.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://radiosputnik.ria.ru/20220731/ataka-1806191798.html

россия

турция

украина

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россия, турция, украина, оон, ибрагим калын