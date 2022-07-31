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В Анкаре заявили, что для отправки зерна нужно согласовать детали с Россией - РИА Новости, 31.07.2022
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В Анкаре заявили, что для отправки зерна нужно согласовать детали с Россией
В Анкаре заявили, что для отправки зерна нужно согласовать детали с Россией - РИА Новости, 31.07.2022
В Анкаре заявили, что для отправки зерна нужно согласовать детали с Россией
Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что для начала отгрузки судов с зерном с Украины необходимо решить детали с Россией,... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T21:21
2022-07-31T21:21
россия
турция
украина
оон
ибрагим калын
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АНКАРА, 31 июл – РИА Новости. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что для начала отгрузки судов с зерном с Украины необходимо решить детали с Россией, переговоры идут.Калын ранее заявил о высокой вероятности того, что первый корабль с зерном покинет Украину 1 августа."Суда загружены, готовы к отплытию. Они будут выходить из трех портов в Одессе. Как они будут выходить, из какого коридора, по каким координатам? Кто будет досматривать при пересечении вод, как доставят при входе в территориальные воды Турции, куда пойдет корабль после прихода сюда? Для всего этого требуется хорошая координация в плане логистики, есть 1-2 мелких недочета. Есть пару деталей с российской стороной, переговоры ведутся", - приводит слова Калына телеканал A Haber.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
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россия, турция, украина, оон, ибрагим калын
21:21 31.07.2022
 
В Анкаре заявили, что для отправки зерна нужно согласовать детали с Россией

Калын: для начала отгрузки судов с зерном с Украины нужно решить детали с Россией

© AP Photo / David GoldmanСухогруз Navi-Star с зерном в порту Одессы, Украина
Сухогруз Navi-Star с зерном в порту Одессы, Украина - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© AP Photo / David Goldman
Сухогруз Navi-Star с зерном в порту Одессы, Украина. Архивное фото
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АНКАРА, 31 июл – РИА Новости. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что для начала отгрузки судов с зерном с Украины необходимо решить детали с Россией, переговоры идут.
Калын ранее заявил о высокой вероятности того, что первый корабль с зерном покинет Украину 1 августа.
"Суда загружены, готовы к отплытию. Они будут выходить из трех портов в Одессе. Как они будут выходить, из какого коридора, по каким координатам? Кто будет досматривать при пересечении вод, как доставят при входе в территориальные воды Турции, куда пойдет корабль после прихода сюда? Для всего этого требуется хорошая координация в плане логистики, есть 1-2 мелких недочета. Есть пару деталей с российской стороной, переговоры ведутся", - приводит слова Калына телеканал A Haber.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Силосные башни в Новороссийском морском торговом порту - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
11:22В мире
ВСУ ударили по речному терминалу в Запорожской области, сообщили власти
 
РоссияТурцияУкраинаООНИбрагим Калын
 
 
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