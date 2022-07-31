https://ria.ru/20220731/zerno-1806199860.html
В Анкаре заявили, что корабль с зерном с Украины могут отправить 1 августа
В Анкаре заявили, что корабль с зерном с Украины могут отправить 1 августа - РИА Новости, 31.07.2022
В Анкаре заявили, что корабль с зерном с Украины могут отправить 1 августа
Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил о высокой вероятности того, что первый корабль с зерном покинет Украину 1 августа. РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T12:19
2022-07-31T12:19
2022-07-31T12:19
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украина
турция
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АНКАРА, 31 июл – РИА Новости. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил о высокой вероятности того, что первый корабль с зерном покинет Украину 1 августа."Завтра утром может отправиться первое судно с зерном с Украины", - приводит слова Калына турецкая газета Star.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
https://ria.ru/20220728/zerno-1805645295.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, турция, россия
В Анкаре заявили, что корабль с зерном с Украины могут отправить 1 августа
Представитель Эрдогана Калын: первый корабль с зерном с Украины могут отправить 1 августа