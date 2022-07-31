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В Бразилии мужчина 17 лет держал в заточении жену и двоих детей
В Бразилии мужчина 17 лет держал в заточении жену и двоих детей - РИА Новости, 31.07.2022
В Бразилии мужчина 17 лет держал в заточении жену и двоих детей
Мужчина из штата Рио-де-Жанейро 17 лет держал в заточении жену и двоих детей, сообщил портал G1. РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T02:10
2022-07-31T02:10
2022-07-31T02:10
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БУЭНОС-АЙРЕС, 31 июл — РИА Новости. Мужчина из штата Рио-де-Жанейро 17 лет держал в заточении жену и двоих детей, сообщил портал G1.Их спасла полиция после анонимного сообщения.Как рассказала женщина, мужчина их постоянно бил, связывал, почти не давал есть и пить. Когда правоохранители обнаружили детей, из-за истощения на вид им было 10 лет, хотя их возраст 19 и 22 года. Они никогда не ходили в школу, не общались с другими детьми.Женщина несколько раз пыталась обратиться за помощью, но у нее не получалось.Сейчас семья находится в больнице.
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в мире, бразилия, рио-де-жанейро (штат)
В Бразилии мужчина 17 лет держал в заточении жену и двоих детей
G1: в Бразилии мужчина 17 лет держал в заточении жену и двоих детей
БУЭНОС-АЙРЕС, 31 июл — РИА Новости.
Мужчина из штата Рио-де-Жанейро 17 лет держал в заточении жену и двоих детей, сообщил
портал G1.
"Отец держал детей и женщину в заточении 17 лет", — говорится в публикации.
Их спасла полиция после анонимного сообщения.
Как рассказала женщина, мужчина их постоянно бил, связывал, почти не давал есть и пить. Когда правоохранители обнаружили детей, из-за истощения на вид им было 10 лет, хотя их возраст 19 и 22 года. Они никогда не ходили в школу, не общались с другими детьми.
Женщина несколько раз пыталась обратиться за помощью, но у нее не получалось.
Сейчас семья находится в больнице.