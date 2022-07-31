В Саратовской области отказали в регистрации кандидату в губернаторы
Избирком Саратовской области отказал в регистрации одному из кандидатов в губернаторы
Паспорт Российской Федерации. Архивное фото
САРАТОВ, 31 июл - РИА Новости. Избирательная комиссия Саратовской области в воскресенье отказала в регистрации кандидату на пост губернатора Игорю Калганову, выдвинутому Партией возрождения России, сообщил областной избирком.
Выборы губернатора Саратовской области и депутатов областной думы пройдут в единый день голосования с 9 по 11 сентября. Выдвижение кандидатов завершилось 27 июля, регистрация длится до 5 августа. Из шести выдвинутых кандидатов к 29 июля избирком зарегистрировал пять.
"Сегодня, 31 июля 2022 года, состоялось очередное заседание избирательной комиссии Саратовской области. Члены комиссии отказали в регистрации кандидату на должность губернатора Саратовской области Калганову Игорю Владимировичу в связи с недостаточным количеством достоверных подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований, представленных для регистрации кандидата", - говорится в сообщении избиркома в Telegram-канале.
Кандидатов на должность губернатора Саратовской области могли выдвинуть только партии, самовыдвижение региональным законом не предусмотрено. Выдвинутые кандидаты должны пройти муниципальный фильтр, собрав 191 подпись депутатов представительных органов муниципалитетов не менее чем в 31 районе и городском округе. Ранее избирком уведомил Калганова о недостатках в его документах, в том числе наличии всего двух подписей муниципальных депутатов вместо необходимой по закону 191, и предложил кандидату донести листы поддержки.
Ранее "Единая Россия" выдвинула врио губернатора Романа Бусаргина кандидатом на пост главы региона, КПРФ - депутата Госдумы Ольгу Алимову, ЛДПР - экс-депутата Госдумы Дмитрия Пьяных, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - экс-депутата Саратовской городской думы Артема Чеботарева, Партия возрождения России - гендиректора ООО "Еще бесплатнее" (Сызрань, Самарская область) Игоря Калганова, партия "Родина" - члена Общественной палаты региона Александра Ванцова.
В мае президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности губернатора Саратовской области Валерия Радаева по собственному желанию и назначил врио главы региона вице-губернатора - председателя правительства области Романа Бусаргина.
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