https://ria.ru/20220731/vuchich-1806215244.html

Вучич посоветовал косовоалбанским властям не начинать гонения на сербов

Вучич посоветовал косовоалбанским властям не начинать гонения на сербов - РИА Новости, 31.07.2022

Вучич посоветовал косовоалбанским властям не начинать гонения на сербов

Руководство Сербии призывает косовоалбанские власти к миру, но в случае агрессивных действий против сербов в Косово Белград победит, заявил президент Александр... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T14:20

2022-07-31T14:20

2022-07-31T14:20

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авто

альбин курти

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БЕЛГРАД, 31 июл – РИА Новости. Руководство Сербии призывает косовоалбанские власти к миру, но в случае агрессивных действий против сербов в Косово Белград победит, заявил президент Александр Вучич.Ранее он сообщил, что, по его информации, полиция самопровозглашенного Косово в ночь на 1 августа начнет операцию на севере края и перекроет въезд гражданам с выданными властями Сербии личными документами, также начнется акция по перерегистрации автомобилей на номера "Республики Косово". В субботу Вучич провел разговоры с политическими представителями косовских сербов и международного сообщества."Сербский народ в Косово все меньше меня слушает, а моя просьба и сегодня для всех: попытаемся сохранить мир любой ценой, прошу албанцев образумиться, прошу сербов не поддаваться на провокации и не делать ничего, что могло бы привести к конфликту. Но прошу и представителей сильных и больших государств, которые признали независимость Косово, чтобы учитывали международное право, реалии на местах, и не позволили, чтобы их подзащитные вызвали конфликт. Это моя просьба", - сказал Вучич в обращении к гражданам.По его данным, с приходом к власти в самопровозглашенной республике Косово "премьера" Альбина Курти в марте 2021 года, в отношении местных сербов и их имущества, объектов сербской православной церкви (СПЦ) совершено 206 инцидентов - в два раза больше, чем год назад.Глава МИД Сербии Никола Селакович сообщил накануне, что власти самопровозглашенной республики Косово планируют с 1 августа новыми шагами по отмене документов и автомобильных номеров, выданных руководством Сербии устроить "ад" для косовских сербов. Правительство самопровозглашенной республики Косово сообщило накануне, что на подконтрольной ему территории с понедельника перестают действовать выданные властями Сербии документы, их владельцам будет выдаваться временная справка на въезде. Тогда же начнется и обязательная перерегистрация автомобилей с сербскими номерами на номера RKS "Республика Косово".Со своей стороны, власти Сербии не признают номера RKS на своей территории. По двустороннему соглашению, достигнутому осенью 2021 года, на въезде со стороны косовских КПП указанную символику заклеивают стикерами с сербским гербом и буквами "КМ".Косовский "премьер" Альбин Курти 4 июля призвал живущих в крае сербов перерегистрировать свои автомобили на документы непризнанного государства до 30 сентября "ради верховенства закона". По словам Курти, чтобы облегчить процедуру, автомобили не будут подвергнуты дополнительной таможенной процедуре. Он назвал это большими уступками, учитывая, что таможенный сбор за автомобиль в среднем составляет около 5 тысяч евро, также в ходе регистрации не будет требоваться прохождение техосмотра, а муниципалитеты могут отказаться от 10 евро таксы.Власти самопровозглашенной республики Косово 20 сентября 2021 года запретили въезд с сербскими автомобильными номерами и перебросили на населенный сербами север края спецподразделение МВД ROSU на бронетехнике и снайперов. Местные сербы в ответ перегородили строительной техникой трассу по направлению к двум КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки косовской полиции их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты Ми-35 и истребители МиГ-29. После этого в переговорах при посредничестве стран Запада было достигнуто временное решение с заклеиванием символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.

https://ria.ru/20220731/kosovo-1806212321.html

https://ria.ru/20220728/vertolety-1805538920.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, авто, альбин курти, никола селакович, сербия, ми-35, миг-29, косово