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В Пермском крае ребенка насмерть придавило футбольными воротами - РИА Новости, 31.07.2022
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В Пермском крае ребенка насмерть придавило футбольными воротами
В Пермском крае ребенка насмерть придавило футбольными воротами - РИА Новости, 31.07.2022
В Пермском крае ребенка насмерть придавило футбольными воротами
Мальчика насмерть придавило футбольными воротами в пермском Александровске, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление СК РФ. РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T18:02
2022-07-31T18:02
происшествия
пермский край
александровск
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 31 июл - РИА Новости. Мальчика насмерть придавило футбольными воротами в пермском Александровске, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление СК РФ.По данным ведомства, 30 июля на мальчика 2015 года рождения упали металлические ворота, которые уронили гулявшие рядом дети. Ребёнок скончался от полученных травм. Инцидент произошел на детской площадке во дворе жилого дома в городе Александровске Пермского края. В соцсетях жители указывали, что футбольные ворота не были закреплены."По факту гибели ребёнка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
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пермский край
александровск
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происшествия, пермский край, александровск, следственный комитет россии (ск рф)
18:02 31.07.2022
 
В Пермском крае ребенка насмерть придавило футбольными воротами

СК завел дело после гибели мальчика в Александровске из-за упавших футбольных ворот

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 31 июл - РИА Новости. Мальчика насмерть придавило футбольными воротами в пермском Александровске, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление СК РФ.
По данным ведомства, 30 июля на мальчика 2015 года рождения упали металлические ворота, которые уронили гулявшие рядом дети. Ребёнок скончался от полученных травм. Инцидент произошел на детской площадке во дворе жилого дома в городе Александровске Пермского края. В соцсетях жители указывали, что футбольные ворота не были закреплены.
"По факту гибели ребёнка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияПермский крайАлександровскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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