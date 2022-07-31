https://ria.ru/20220731/vorota-1806256094.html

В Пермском крае ребенка насмерть придавило футбольными воротами

В Пермском крае ребенка насмерть придавило футбольными воротами - РИА Новости, 31.07.2022

В Пермском крае ребенка насмерть придавило футбольными воротами

Мальчика насмерть придавило футбольными воротами в пермском Александровске, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление СК РФ. РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T18:02

2022-07-31T18:02

2022-07-31T18:02

происшествия

пермский край

александровск

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 31 июл - РИА Новости. Мальчика насмерть придавило футбольными воротами в пермском Александровске, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление СК РФ.По данным ведомства, 30 июля на мальчика 2015 года рождения упали металлические ворота, которые уронили гулявшие рядом дети. Ребёнок скончался от полученных травм. Инцидент произошел на детской площадке во дворе жилого дома в городе Александровске Пермского края. В соцсетях жители указывали, что футбольные ворота не были закреплены."По факту гибели ребёнка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220603/podrostok-1792790076.html

пермский край

александровск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, пермский край, александровск, следственный комитет россии (ск рф)