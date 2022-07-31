https://ria.ru/20220731/vmf-1806170797.html

В Бангкоке отметили День ВМФ России

В Бангкоке отметили День ВМФ России - РИА Новости, 31.07.2022

В Бангкоке отметили День ВМФ России

Дипломаты российского посольства в Таиланде отметили День Военно-морского флота РФ возложением венка в виде Андреевского флага на могилу русских моряков с... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T08:40

2022-07-31T08:40

2022-07-31T15:37

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БАНГКОК, 31 июл – РИА Новости. Дипломаты российского посольства в Таиланде отметили День Военно-морского флота РФ возложением венка в виде Андреевского флага на могилу русских моряков с крейсера "Аврора" в Бангкоке.Церемония, ставшая в последние годы традицией, состоялась уже в четвертый раз на одном из старейших в Бангкоке Протестантском кладбище, живописно расположенном на берегу реки Чаопрайя в исторической части города, где в 1911 году были захоронены останки двух российских моряков.Венок в виде Андреевского флага и красные гвоздики на могилу моряков "Авроры" возложили офицеры аппарата военного атташе при посольстве РФ и российские дипломаты, аккредитованные в Таиланде.Двое матросов с крейсера "Аврора", прибывшего в 1911 году в Сиам на торжества в связи с коронацией короля Сиама Рамы VI, скончались во время стоянки в Бангкоке, и были похоронены на Протестантском кладбище таиландской столицы, которое в то время являлось основным "иностранным" кладбищем города.Могила моряков с "Авроры" была найдена в результате кропотливой многомесячной работы волонтеров Санкт-Петербургского общественного информационно-аналитического центра "Помним всех поименно". В поиске, который велся как в Таиланде, так и в архивах России и других стран, участвовали граждане России и Белоруссии. Средства на памятную плиту для установки на могиле собрали жители Санкт-Петербурга и россияне, живущие и работающие в Таиланде. Саму плиту создал российский скульптор Рафаэль Даянов, а в камне она была воплощена в Китае.В день торжественного открытия памятной плиты в 2019 году состоялась панихида по погибшим в Сиамском походе "Авроры" морякам.

https://ria.ru/20220731/vmf-1805908750.html

https://ria.ru/20210518/avrora-1732695453.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, таиланд, бангкок, вмф рф