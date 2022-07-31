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В Бангкоке отметили День ВМФ России - РИА Новости, 31.07.2022
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В Бангкоке отметили День ВМФ России
В Бангкоке отметили День ВМФ России - РИА Новости, 31.07.2022
В Бангкоке отметили День ВМФ России
Дипломаты российского посольства в Таиланде отметили День Военно-морского флота РФ возложением венка в виде Андреевского флага на могилу русских моряков с... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T08:40
2022-07-31T15:37
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БАНГКОК, 31 июл – РИА Новости. Дипломаты российского посольства в Таиланде отметили День Военно-морского флота РФ возложением венка в виде Андреевского флага на могилу русских моряков с крейсера "Аврора" в Бангкоке.Церемония, ставшая в последние годы традицией, состоялась уже в четвертый раз на одном из старейших в Бангкоке Протестантском кладбище, живописно расположенном на берегу реки Чаопрайя в исторической части города, где в 1911 году были захоронены останки двух российских моряков.Венок в виде Андреевского флага и красные гвоздики на могилу моряков "Авроры" возложили офицеры аппарата военного атташе при посольстве РФ и российские дипломаты, аккредитованные в Таиланде.Двое матросов с крейсера "Аврора", прибывшего в 1911 году в Сиам на торжества в связи с коронацией короля Сиама Рамы VI, скончались во время стоянки в Бангкоке, и были похоронены на Протестантском кладбище таиландской столицы, которое в то время являлось основным "иностранным" кладбищем города.Могила моряков с "Авроры" была найдена в результате кропотливой многомесячной работы волонтеров Санкт-Петербургского общественного информационно-аналитического центра "Помним всех поименно". В поиске, который велся как в Таиланде, так и в архивах России и других стран, участвовали граждане России и Белоруссии. Средства на памятную плиту для установки на могиле собрали жители Санкт-Петербурга и россияне, живущие и работающие в Таиланде. Саму плиту создал российский скульптор Рафаэль Даянов, а в камне она была воплощена в Китае.В день торжественного открытия памятной плиты в 2019 году состоялась панихида по погибшим в Сиамском походе "Авроры" морякам.
https://ria.ru/20220731/vmf-1805908750.html
https://ria.ru/20210518/avrora-1732695453.html
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в мире, россия, таиланд, бангкок, вмф рф
08:40 31.07.2022 (обновлено: 15:37 31.07.2022)
 
В Бангкоке отметили День ВМФ России

День ВМФ России в Бангкоке отметили возложением венка на могилу моряков с "Авроры"

© Фото с официального сайта Посольства Российской Федерации в Королевстве ТаиландДипломаты российского посольства в Таиланде во время возложения венка на могилу русских моряков с крейсера "Аврора" в Бангкоке
Дипломаты российского посольства в Таиланде во время возложения венка на могилу русских моряков с крейсера Аврора в Бангкоке
© Фото с официального сайта Посольства Российской Федерации в Королевстве Таиланд
Дипломаты российского посольства в Таиланде во время возложения венка на могилу русских моряков с крейсера "Аврора" в Бангкоке
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 31 июл – РИА Новости. Дипломаты российского посольства в Таиланде отметили День Военно-морского флота РФ возложением венка в виде Андреевского флага на могилу русских моряков с крейсера "Аврора" в Бангкоке.
Церемония, ставшая в последние годы традицией, состоялась уже в четвертый раз на одном из старейших в Бангкоке Протестантском кладбище, живописно расположенном на берегу реки Чаопрайя в исторической части города, где в 1911 году были захоронены останки двух российских моряков.
Корабли ВМФ РФ на первой сводной репетиции парада в честь Дня Военно-морского флота в Кронштадте. 22 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
00:17
День Военно-морского флота России
Венок в виде Андреевского флага и красные гвоздики на могилу моряков "Авроры" возложили офицеры аппарата военного атташе при посольстве РФ и российские дипломаты, аккредитованные в Таиланде.
Двое матросов с крейсера "Аврора", прибывшего в 1911 году в Сиам на торжества в связи с коронацией короля Сиама Рамы VI, скончались во время стоянки в Бангкоке, и были похоронены на Протестантском кладбище таиландской столицы, которое в то время являлось основным "иностранным" кладбищем города.
Крейсер Аврора - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
18 мая 2021, 10:00Морская держава
Крейсер "Аврора": история самого известного корабля Балтийского флота
Могила моряков с "Авроры" была найдена в результате кропотливой многомесячной работы волонтеров Санкт-Петербургского общественного информационно-аналитического центра "Помним всех поименно". В поиске, который велся как в Таиланде, так и в архивах России и других стран, участвовали граждане России и Белоруссии. Средства на памятную плиту для установки на могиле собрали жители Санкт-Петербурга и россияне, живущие и работающие в Таиланде. Саму плиту создал российский скульптор Рафаэль Даянов, а в камне она была воплощена в Китае.
В день торжественного открытия памятной плиты в 2019 году состоялась панихида по погибшим в Сиамском походе "Авроры" морякам.
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