08:40 31.07.2022 (обновлено: 15:37 31.07.2022)
В Бангкоке отметили День ВМФ России
День ВМФ России в Бангкоке отметили возложением венка на могилу моряков с "Авроры"
© Фото с официального сайта Посольства Российской Федерации в Королевстве ТаиландДипломаты российского посольства в Таиланде во время возложения венка на могилу русских моряков с крейсера "Аврора" в Бангкоке
Дипломаты российского посольства в Таиланде во время возложения венка на могилу русских моряков с крейсера "Аврора" в Бангкоке
БАНГКОК, 31 июл – РИА Новости. Дипломаты российского посольства в Таиланде отметили День Военно-морского флота РФ возложением венка в виде Андреевского флага на могилу русских моряков с крейсера "Аврора" в Бангкоке.
Церемония, ставшая в последние годы традицией, состоялась уже в четвертый раз на одном из старейших в Бангкоке Протестантском кладбище, живописно расположенном на берегу реки Чаопрайя в исторической части города, где в 1911 году были захоронены останки двух российских моряков.
Венок в виде Андреевского флага и красные гвоздики на могилу моряков "Авроры" возложили офицеры аппарата военного атташе при посольстве РФ и российские дипломаты, аккредитованные в Таиланде.
Двое матросов с крейсера "Аврора", прибывшего в 1911 году в Сиам на торжества в связи с коронацией короля Сиама Рамы VI, скончались во время стоянки в Бангкоке, и были похоронены на Протестантском кладбище таиландской столицы, которое в то время являлось основным "иностранным" кладбищем города.
Могила моряков с "Авроры" была найдена в результате кропотливой многомесячной работы волонтеров Санкт-Петербургского общественного информационно-аналитического центра "Помним всех поименно". В поиске, который велся как в Таиланде, так и в архивах России и других стран, участвовали граждане России и Белоруссии. Средства на памятную плиту для установки на могиле собрали жители Санкт-Петербурга и россияне, живущие и работающие в Таиланде. Саму плиту создал российский скульптор Рафаэль Даянов, а в камне она была воплощена в Китае.
В день торжественного открытия памятной плиты в 2019 году состоялась панихида по погибшим в Сиамском походе "Авроры" морякам.
Тест
"Море слабых не любит". Что вы знаете о ВМФ России?