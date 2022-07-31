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Парад в День Военно-Морского Флота в Санкт-Петербурге. Прямая трансляция

Парад в День Военно-Морского Флота в Санкт-Петербурге. Прямая трансляция - РИА Новости, 31.07.2022

Парад в День Военно-Морского Флота в Санкт-Петербурге. Прямая трансляция

Президент Владимир Путин принимает участие в военно-морском параде в Санкт-Петербурге, приуроченном к 326-летию российского флота. РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T10:46

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2022-07-31T19:05

безопасность

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Президент Владимир Путин принимает участие в военно-морском параде в Санкт-Петербурге, приуроченном к 326-летию российского флота.

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2022

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

безопасность, вмф рф, видео