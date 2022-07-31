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Парад в День Военно-Морского Флота в Санкт-Петербурге. Прямая трансляция - РИА Новости, 31.07.2022
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Парад в День Военно-Морского Флота в Санкт-Петербурге. Прямая трансляция
Парад в День Военно-Морского Флота в Санкт-Петербурге. Прямая трансляция - РИА Новости, 31.07.2022
Парад в День Военно-Морского Флота в Санкт-Петербурге. Прямая трансляция
Президент Владимир Путин принимает участие в военно-морском параде в Санкт-Петербурге, приуроченном к 326-летию российского флота. РИА Новости, 31.07.2022
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Президент Владимир Путин принимает участие в военно-морском параде в Санкт-Петербурге, приуроченном к 326-летию российского флота.
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LIVE: Путин принимает участие в праздновании Дня ВМФ в Санкт-Петербурге
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безопасность, вмф рф, видео
Парад в День Военно-Морского Флота в Санкт-Петербурге. Прямая трансляция
Президент Владимир Путин принимает участие в военно-морском параде в Санкт-Петербурге, приуроченном к 326-летию российского флота.
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PT77M59S
10:46 31.07.2022 (обновлено: 19:05 31.07.2022)
 

Парад в День Военно-Морского Флота в Санкт-Петербурге. Прямая трансляция

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Президент Владимир Путин принимает участие в военно-морском параде в Санкт-Петербурге, приуроченном к 326-летию российского флота.
 
БезопасностьВМФ РФ
 
 
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