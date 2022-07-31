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Литва не выдает визы для отдыха больных детей из Белоруссии - РИА Новости, 31.07.2022
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Литва не выдает визы для отдыха больных детей из Белоруссии
Литва не выдает визы для отдыха больных детей из Белоруссии - РИА Новости, 31.07.2022
Литва не выдает визы для отдыха больных детей из Белоруссии
Директор санатория "Беларусь" в литовском Друскининкае Илья Епифанов заявил, что учреждение не может принимать на оздоровление больных детей из Белоруссии из-за РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T23:40
2022-07-31T23:40
в мире
белоруссия
литва
здоровье - общество
сша
евросоюз
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МИНСК, 31 июл – РИА Новости. Директор санатория "Беларусь" в литовском Друскининкае Илья Епифанов заявил, что учреждение не может принимать на оздоровление больных детей из Белоруссии из-за того, что Вильнюс не выдает визы."В начале года мы принимали детей, несмотря на то, что в Литовской Республике был объявлен карантин и были определенные ограничения именно с пересечением границы, с нахождением в Литве иностранных граждан. Мы принимали в санаторий на лечение и оздоровление детей из Беларуси. За два месяца текущего года мы приняли 160 детей. И готовы были дальше принимать детей на оздоровление. Но в один из моментов, когда мы обратились за получением разрешения на лечение детей в нашем санатории, мы получили отказ от МИД Литвы", - сказал директор санатория телеканалу ОНТ.Он отметил, что литовские власти "свой отказ мотивировали началом военных действий на территории Украины". "В настоящий момент мы не можем принимать детей, потому что литовской стороной принято решение об отказе в выдаче виз гражданам Республики Беларусь, желающим посетить Литву. Эту ситуацию мы совсем недавно обсудили в мэрии города Друскининкая, нашли понимание в этом процессе. Мэрия обратилась к президенту Литовской Республики, в МИД, в минздрав с просьбой … принять решение о том, чтобы больные дети и дети-инвалиды из Республики Беларусь могли получать визы и приезжать в Литву на лечение и реабилитацию в наш санаторий", - продолжил Епифанов.Он отметил, что администрация санатория ждет, какая будет реакция. "Кроме того, мы сами обратились в МИД с просьбой рассмотреть вопрос и позволить, чтобы выдавались визы для больных детей и детей-инвалидов, которым необходимо пройти лечение, реабилитацию в нашем санатории. Мы приводили даже цифры, что готовы в месяц принимать порядка 200 больных детей и порядка 50 детей-инвалидов из Беларуси на лечение и на реабилитацию", - сказал Епифанов.По его словам, в настоящее время санаторий работает благодаря приему коммерческих клиентов, в том числе из ЕС, США и Великобритании.Санаторий "Беларусь" в литовском Друскининкае являлся учреждением управления делами президента Белоруссии. В конце 2020 года счета санатория оказались заморожены скандинавским банком Swedbank из-за введенных против властей Белоруссии санкций. В июле прошлого года правительство Белоруссии определило нового учредителя попавшего под европейские санкции санатория "Беларусь" в Литве, им стал Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения. В ноябре 2021 года власти Белоруссии сообщили, что после долгого перерыва санаторий возобновил прием белорусских детей на оздоровление.
https://ria.ru/20220730/viza-1806147541.html
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в мире, белоруссия, литва, здоровье - общество, сша, евросоюз
23:40 31.07.2022
 
Литва не выдает визы для отдыха больных детей из Белоруссии

Директор санатория в Литве: Вильнюс не выдает визы для отдыха больных детей из Белоруссии

© РИА Новости / Сергей КиркачШенгенская виза
Шенгенская виза - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости / Сергей Киркач
Шенгенская виза. Архивное фото
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МИНСК, 31 июл – РИА Новости. Директор санатория "Беларусь" в литовском Друскининкае Илья Епифанов заявил, что учреждение не может принимать на оздоровление больных детей из Белоруссии из-за того, что Вильнюс не выдает визы.
"В начале года мы принимали детей, несмотря на то, что в Литовской Республике был объявлен карантин и были определенные ограничения именно с пересечением границы, с нахождением в Литве иностранных граждан. Мы принимали в санаторий на лечение и оздоровление детей из Беларуси. За два месяца текущего года мы приняли 160 детей. И готовы были дальше принимать детей на оздоровление. Но в один из моментов, когда мы обратились за получением разрешения на лечение детей в нашем санатории, мы получили отказ от МИД Литвы", - сказал директор санатория телеканалу ОНТ.
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Он отметил, что литовские власти "свой отказ мотивировали началом военных действий на территории Украины". "В настоящий момент мы не можем принимать детей, потому что литовской стороной принято решение об отказе в выдаче виз гражданам Республики Беларусь, желающим посетить Литву. Эту ситуацию мы совсем недавно обсудили в мэрии города Друскининкая, нашли понимание в этом процессе. Мэрия обратилась к президенту Литовской Республики, в МИД, в минздрав с просьбой … принять решение о том, чтобы больные дети и дети-инвалиды из Республики Беларусь могли получать визы и приезжать в Литву на лечение и реабилитацию в наш санаторий", - продолжил Епифанов.
Он отметил, что администрация санатория ждет, какая будет реакция. "Кроме того, мы сами обратились в МИД с просьбой рассмотреть вопрос и позволить, чтобы выдавались визы для больных детей и детей-инвалидов, которым необходимо пройти лечение, реабилитацию в нашем санатории. Мы приводили даже цифры, что готовы в месяц принимать порядка 200 больных детей и порядка 50 детей-инвалидов из Беларуси на лечение и на реабилитацию", - сказал Епифанов.
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По его словам, в настоящее время санаторий работает благодаря приему коммерческих клиентов, в том числе из ЕС, США и Великобритании.
Санаторий "Беларусь" в литовском Друскининкае являлся учреждением управления делами президента Белоруссии. В конце 2020 года счета санатория оказались заморожены скандинавским банком Swedbank из-за введенных против властей Белоруссии санкций. В июле прошлого года правительство Белоруссии определило нового учредителя попавшего под европейские санкции санатория "Беларусь" в Литве, им стал Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения. В ноябре 2021 года власти Белоруссии сообщили, что после долгого перерыва санаторий возобновил прием белорусских детей на оздоровление.
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