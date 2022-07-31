https://ria.ru/20220731/ustav-1806218230.html

Адмирал объяснил, что значит для ВМФ подписание Путиным Корабельного устава

Адмирал объяснил, что значит для ВМФ подписание Путиным Корабельного устава - РИА Новости, 31.07.2022

Адмирал объяснил, что значит для ВМФ подписание Путиным Корабельного устава

Подписание Корабельного устава ВМФ не главкомом, а президентом России является уникальным событием, которое повышает значение Военно-морского флота для всей... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T14:42

2022-07-31T14:42

2022-07-31T14:42

безопасность

владимир путин

россия

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Подписание Корабельного устава ВМФ не главкомом, а президентом России является уникальным событием, которое повышает значение Военно-морского флота для всей системы обеспечения обороноспособности страны, заявил в воскресенье РИА Новости бывший командующий Северным флотом (1999-2001 годы) адмирал Вячеслав Попов.Ранее президент России Владимир Путин подписал указы об утверждении Морской доктрины РФ и Корабельного устава Военно-морского флота. Документы были подписаны до начала парада в честь Дня Военно-морского флота. До этого Корабельный устав подписывался главкомом ВМФ.День ВМФ празднуется в России ежегодно в последнее воскресенье июля. В этом году Военно-морской флот России отмечает 326-ю годовщину. В этом же году в состав флота вошла атомная подводная лодка "Белгород", которая станет первым экспериментальным носителем подводных ядерных беспилотников "Посейдон".

https://ria.ru/20220731/baltiysk-1806216767.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

безопасность, владимир путин, россия