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Адмирал объяснил, что значит для ВМФ подписание Путиным Корабельного устава
Адмирал объяснил, что значит для ВМФ подписание Путиным Корабельного устава - РИА Новости, 31.07.2022
Адмирал объяснил, что значит для ВМФ подписание Путиным Корабельного устава
Подписание Корабельного устава ВМФ не главкомом, а президентом России является уникальным событием, которое повышает значение Военно-морского флота для всей... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T14:42
2022-07-31T14:42
2022-07-31T14:42
безопасность
владимир путин
россия
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Подписание Корабельного устава ВМФ не главкомом, а президентом России является уникальным событием, которое повышает значение Военно-морского флота для всей системы обеспечения обороноспособности страны, заявил в воскресенье РИА Новости бывший командующий Северным флотом (1999-2001 годы) адмирал Вячеслав Попов.Ранее президент России Владимир Путин подписал указы об утверждении Морской доктрины РФ и Корабельного устава Военно-морского флота. Документы были подписаны до начала парада в честь Дня Военно-морского флота. До этого Корабельный устав подписывался главкомом ВМФ.День ВМФ празднуется в России ежегодно в последнее воскресенье июля. В этом году Военно-морской флот России отмечает 326-ю годовщину. В этом же году в состав флота вошла атомная подводная лодка "Белгород", которая станет первым экспериментальным носителем подводных ядерных беспилотников "Посейдон".
https://ria.ru/20220731/baltiysk-1806216767.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, владимир путин, россия
Адмирал объяснил, что значит для ВМФ подписание Путиным Корабельного устава
Адмирал Попов: подписание Путиным Корабельного устава повышает значимость ВМФ
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Подписание Корабельного устава ВМФ не главкомом, а президентом России является уникальным событием, которое повышает значение Военно-морского флота для всей системы обеспечения обороноспособности страны, заявил в воскресенье РИА Новости бывший командующий Северным флотом (1999-2001 годы) адмирал Вячеслав Попов.
Ранее президент России Владимир Путин
подписал указы об утверждении Морской доктрины РФ и Корабельного устава Военно-морского флота. Документы были подписаны до начала парада в честь Дня Военно-морского флота. До этого Корабельный устав подписывался главкомом ВМФ.
"То, что устав утвердил своим указом президент, - это, конечно, явление новое совершенно, потому что раньше Корабельный устав утверждался на уровне Главкомата и министерства обороны. Во-первых, это - поднятие статуса данного устава и в целом значимости Военно-морского флота в системе обороны страны. Эт о- важнейший фактор и в правовом, и в смысловом знании для Вооружённых сил Российской Федерации", - сказал он.
День ВМФ празднуется в России ежегодно в последнее воскресенье июля. В этом году Военно-морской флот России отмечает 326-ю годовщину. В этом же году в состав флота вошла атомная подводная лодка "Белгород", которая станет первым экспериментальным носителем подводных ядерных беспилотников "Посейдон".