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В Херсонской области назвали Украину "американской корпорацией" - РИА Новости, 31.07.2022
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В Херсонской области назвали Украину "американской корпорацией"
В Херсонской области назвали Украину "американской корпорацией" - РИА Новости, 31.07.2022
В Херсонской области назвали Украину "американской корпорацией"
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил РИА Новости, что Украина давно утратила независимость и превратилась в "американскую... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T18:46
2022-07-31T18:46
в мире
украина
херсонская область
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил РИА Новости, что Украина давно утратила независимость и превратилась в "американскую корпорацию".По его словам, американцы воспринимали Украину как свою собственную территорию, на которой нет места самому украинскому народу."Украина давно не принадлежит украинцам, в ней давно выборы проводились без выбора. За украинский народ все решали за океаном", - подчеркнул Стремоусов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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в мире, украина, херсонская область , запорожская область
18:46 31.07.2022
 
В Херсонской области назвали Украину "американской корпорацией"

Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов назвал Украину "американской корпорацией"

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил РИА Новости, что Украина давно утратила независимость и превратилась в "американскую корпорацию".
"Никакой независимой Украины давно уже нет. Это иллюзия. Она с 2014 года после госпереворота превратилась в американскую корпорацию, а все органы власти представлены как американские частные компании, включая МВД и минобороны", - сказал Стремоусов.
По его словам, американцы воспринимали Украину как свою собственную территорию, на которой нет места самому украинскому народу.
"Украина давно не принадлежит украинцам, в ней давно выборы проводились без выбора. За украинский народ все решали за океаном", - подчеркнул Стремоусов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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