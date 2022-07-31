https://ria.ru/20220731/ukraina-1806262283.html

В Херсонской области назвали Украину "американской корпорацией"

В Херсонской области назвали Украину "американской корпорацией" - РИА Новости, 31.07.2022

В Херсонской области назвали Украину "американской корпорацией"

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил РИА Новости, что Украина давно утратила независимость и превратилась в "американскую... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T18:46

2022-07-31T18:46

2022-07-31T18:46

в мире

украина

херсонская область

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил РИА Новости, что Украина давно утратила независимость и превратилась в "американскую корпорацию".По его словам, американцы воспринимали Украину как свою собственную территорию, на которой нет места самому украинскому народу."Украина давно не принадлежит украинцам, в ней давно выборы проводились без выбора. За украинский народ все решали за океаном", - подчеркнул Стремоусов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220730/ukraina-1805943111.html

украина

херсонская область

запорожская область

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, херсонская область , запорожская область