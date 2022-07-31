В Херсонской области назвали Украину "американской корпорацией"
Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов назвал Украину "американской корпорацией"
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил РИА Новости, что Украина давно утратила независимость и превратилась в "американскую корпорацию".
"Никакой независимой Украины давно уже нет. Это иллюзия. Она с 2014 года после госпереворота превратилась в американскую корпорацию, а все органы власти представлены как американские частные компании, включая МВД и минобороны", - сказал Стремоусов.
По его словам, американцы воспринимали Украину как свою собственную территорию, на которой нет места самому украинскому народу.
"Украина давно не принадлежит украинцам, в ней давно выборы проводились без выбора. За украинский народ все решали за океаном", - подчеркнул Стремоусов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.