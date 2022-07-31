https://ria.ru/20220731/ukraina-1806206847.html
Российская ПВО за сутки сбила пять украинских дронов в Харьковской области
Российская ПВО за сутки сбила пять украинских дронов в Харьковской области - РИА Новости, 31.07.2022
Российская ПВО за сутки сбила пять украинских дронов в Харьковской области
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили пять украинских беспилотников в районах населенных пунктов Терновая, Пришиб, Семеновка, Яковенково и... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T13:18
2022-07-31T13:18
2022-07-31T15:49
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
вооруженные силы украины
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили пять украинских беспилотников в районах населенных пунктов Терновая, Пришиб, Семеновка, Яковенково и Петропавловка Харьковской области, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Терновая, Пришиб, Семеновка, Яковенково и Петропавловка Харьковской области", - говорится в сообщении.Кроме того, российской ПВО за сутки было перехвачено в воздухе 11 снарядов реактивной системы залпового огня в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, вооруженные силы украины, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
13:18 31.07.2022 (обновлено: 15:49 31.07.2022)
Российская ПВО за сутки сбила пять украинских дронов в Харьковской области
Минобороны: российская ПВО за сутки сбила пять украинских дронов в Харьковской области