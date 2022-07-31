https://ria.ru/20220731/ukraina-1806206847.html

Российская ПВО за сутки сбила пять украинских дронов в Харьковской области

Российская ПВО за сутки сбила пять украинских дронов в Харьковской области - РИА Новости, 31.07.2022

Российская ПВО за сутки сбила пять украинских дронов в Харьковской области

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили пять украинских беспилотников в районах населенных пунктов Терновая, Пришиб, Семеновка, Яковенково и... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T13:18

2022-07-31T13:18

2022-07-31T15:49

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

вооруженные силы украины

харьковская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили пять украинских беспилотников в районах населенных пунктов Терновая, Пришиб, Семеновка, Яковенково и Петропавловка Харьковской области, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Терновая, Пришиб, Семеновка, Яковенково и Петропавловка Харьковской области", - говорится в сообщении.Кроме того, российской ПВО за сутки было перехвачено в воздухе 11 снарядов реактивной системы залпового огня в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, украина, вооруженные силы украины, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)