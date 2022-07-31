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Российские военные нанесли удар по пункту дислокации 72-й мехбригады ВСУ - РИА Новости, 31.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Российские военные нанесли удар по пункту дислокации 72-й мехбригады ВСУ
Российские военные нанесли удар по пункту дислокации 72-й мехбригады ВСУ - РИА Новости, 31.07.2022
Российские военные нанесли удар по пункту дислокации 72-й мехбригады ВСУ
ВС РФ высокоточными ракетами воздушного базирования ударили по пункту дислокации 72-й механизированной бригады армии Украины, уничтожены до 50 военнослужащих, 2 РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T13:14
2022-07-31T15:48
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. ВС РФ высокоточными ракетами воздушного базирования ударили по пункту дислокации 72-й механизированной бригады армии Украины, уничтожены до 50 военнослужащих, 2 гаубицы, 10 единиц военной техники, заявили в воскресенье в Минобороны России."Высокоточным оружием воздушного базирования в районе населенного пункта Кодема Донецкой народной республики нанесен удар по пункту временной дислокации подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожены до 50 военнослужащих, две гаубицы "Мста-Б" и десять единиц военной техники", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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безопасность, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
13:14 31.07.2022 (обновлено: 15:48 31.07.2022)
 
Российские военные нанесли удар по пункту дислокации 72-й мехбригады ВСУ

Минобороны: удар по пункту дислокации 72-й мехбригады уничтожил до 50 украинских военных

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. ВС РФ высокоточными ракетами воздушного базирования ударили по пункту дислокации 72-й механизированной бригады армии Украины, уничтожены до 50 военнослужащих, 2 гаубицы, 10 единиц военной техники, заявили в воскресенье в Минобороны России.
"Высокоточным оружием воздушного базирования в районе населенного пункта Кодема Донецкой народной республики нанесен удар по пункту временной дислокации подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожены до 50 военнослужащих, две гаубицы "Мста-Б" и десять единиц военной техники", - сообщили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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