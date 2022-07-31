https://ria.ru/20220731/ukraina-1806206695.html

Российские военные нанесли удар по пункту дислокации 72-й мехбригады ВСУ

Российские военные нанесли удар по пункту дислокации 72-й мехбригады ВСУ - РИА Новости, 31.07.2022

Российские военные нанесли удар по пункту дислокации 72-й мехбригады ВСУ

ВС РФ высокоточными ракетами воздушного базирования ударили по пункту дислокации 72-й механизированной бригады армии Украины, уничтожены до 50 военнослужащих, 2 РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T13:14

2022-07-31T13:14

2022-07-31T15:48

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

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украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. ВС РФ высокоточными ракетами воздушного базирования ударили по пункту дислокации 72-й механизированной бригады армии Украины, уничтожены до 50 военнослужащих, 2 гаубицы, 10 единиц военной техники, заявили в воскресенье в Минобороны России."Высокоточным оружием воздушного базирования в районе населенного пункта Кодема Донецкой народной республики нанесен удар по пункту временной дислокации подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожены до 50 военнослужащих, две гаубицы "Мста-Б" и десять единиц военной техники", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)