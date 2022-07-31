https://ria.ru/20220731/ukraina-1806206490.html

Российские военные уничтожили американскую гаубицу М777 и РСЗО "Ураган"

Российские военные уничтожили американскую гаубицу М777 и РСЗО "Ураган" - РИА Новости, 31.07.2022

Российские военные уничтожили американскую гаубицу М777 и РСЗО "Ураган"

Российские военные в рамках контрбатарейной борьбы в районе Новопавловки (ДНР) уничтожили гаубицу М777 производства США, сообщило в воскресенье министерство... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T13:09

2022-07-31T13:09

2022-07-31T15:48

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российские военные в рамках контрбатарейной борьбы в районе Новопавловки (ДНР) уничтожили гаубицу М777 производства США, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."В рамках контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Новопавловка Донецкой Народной Республики уничтожена гаубица М777 производства США. В районе Николаевки – пусковая установка реактивной системы залпового огня "Ураган" и транспортно-заряжающая машина", - говорится в сводке МО РФ."Также подавлено девять взводов РСЗО "Град", четыре артиллерийских взвода орудий "Гиацинт-Б", пять артиллерийских взводов орудий Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Веселое, Зайцево, Звановка, Раздоловка, Новгородское, Дзержинск, Орловка и Курахово Донецкой Народной Республики", - отмечает военное ведомство.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

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Ольга Фомченкова

безопасность, украина, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)