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ВКС уничтожили до 350 националистов "Кракена" в техникуме в Харькове - РИА Новости, 31.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220731/ukraina-1806206069.html
ВКС уничтожили до 350 националистов "Кракена" в техникуме в Харькове
ВКС уничтожили до 350 националистов "Кракена" в техникуме в Харькове - РИА Новости, 31.07.2022
ВКС уничтожили до 350 националистов "Кракена" в техникуме в Харькове
Российские ВКС нанесли удар высокоточным оружием по пункту дислокации боевиков "Кракена" на территории механического техникума имени Морозова в Харькове,... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T13:06
2022-07-31T15:48
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Российские ВКС нанесли удар высокоточным оружием по пункту дислокации боевиков "Кракена" на территории механического техникума имени Морозова в Харькове, заявили в Минобороны."В результате удара безвозвратные и санитарные потери противника составили до 350 националистов. Также уничтожены 11 единиц военной техники", — говорится в сводке.Еще один удар авиация нанесла по пункту временной дислокации подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ в районе села Кодема на территории ДНР. Там потери украинской армии составили до 50 военнослужащих, также уничтожены две гаубицы "Мста-Б" и десять единиц военной техники.А в окрестностях сел Потемкино и Белогорка в Херсонской области и Белая Криница в Николаевской уничтожено около 100 националистов и 25 единиц военной техники.Всего за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 13 пунктов управления, в том числе 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Майорска в ДНР, а также живую силу и военную технику противника в 227 районах.Подразделения ПВО сбили пять украинских беспилотников и перехватили в воздухе 11 снарядов РСЗО в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220730/evakuatsiya-1806146779.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, украина
13:06 31.07.2022 (обновлено: 15:48 31.07.2022)
 
ВКС уничтожили до 350 националистов "Кракена" в техникуме в Харькове

Минобороны сообщило об уничтожении до 350 националистов "Кракена" в техникуме в Харькове

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в фотобанкВоенный летчик в кабине вертолета Ми-8МТВ
Военный летчик в кабине вертолета Ми-8МТВ - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Военный летчик в кабине вертолета Ми-8МТВ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Российские ВКС нанесли удар высокоточным оружием по пункту дислокации боевиков "Кракена" на территории механического техникума имени Морозова в Харькове, заявили в Минобороны.
"В результате удара безвозвратные и санитарные потери противника составили до 350 националистов. Также уничтожены 11 единиц военной техники", — говорится в сводке.
Еще один удар авиация нанесла по пункту временной дислокации подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ в районе села Кодема на территории ДНР. Там потери украинской армии составили до 50 военнослужащих, также уничтожены две гаубицы "Мста-Б" и десять единиц военной техники.
А в окрестностях сел Потемкино и Белогорка в Херсонской области и Белая Криница в Николаевской уничтожено около 100 националистов и 25 единиц военной техники.
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Всего за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 13 пунктов управления, в том числе 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Майорска в ДНР, а также живую силу и военную технику противника в 227 районах.
Подразделения ПВО сбили пять украинских беспилотников и перехватили в воздухе 11 снарядов РСЗО в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
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