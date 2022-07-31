https://ria.ru/20220731/ukraina-1806206069.html

ВКС уничтожили до 350 националистов "Кракена" в техникуме в Харькове

ВКС уничтожили до 350 националистов "Кракена" в техникуме в Харькове - РИА Новости, 31.07.2022

ВКС уничтожили до 350 националистов "Кракена" в техникуме в Харькове

Российские ВКС нанесли удар высокоточным оружием по пункту дислокации боевиков "Кракена" на территории механического техникума имени Морозова в Харькове,... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T13:06

2022-07-31T13:06

2022-07-31T15:48

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Российские ВКС нанесли удар высокоточным оружием по пункту дислокации боевиков "Кракена" на территории механического техникума имени Морозова в Харькове, заявили в Минобороны."В результате удара безвозвратные и санитарные потери противника составили до 350 националистов. Также уничтожены 11 единиц военной техники", — говорится в сводке.Еще один удар авиация нанесла по пункту временной дислокации подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ в районе села Кодема на территории ДНР. Там потери украинской армии составили до 50 военнослужащих, также уничтожены две гаубицы "Мста-Б" и десять единиц военной техники.А в окрестностях сел Потемкино и Белогорка в Херсонской области и Белая Криница в Николаевской уничтожено около 100 националистов и 25 единиц военной техники.Всего за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 13 пунктов управления, в том числе 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Майорска в ДНР, а также живую силу и военную технику противника в 227 районах.Подразделения ПВО сбили пять украинских беспилотников и перехватили в воздухе 11 снарядов РСЗО в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220730/evakuatsiya-1806146779.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина