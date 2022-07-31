https://ria.ru/20220731/tsirkon-1806191983.html
Российские военные получат комплексы "Циркон" в ближайшие месяцы
Российские военные получат комплексы "Циркон" в ближайшие месяцы - РИА Новости, 31.07.2022
Российские военные получат комплексы "Циркон" в ближайшие месяцы
Поставка гиперзвуковых ракетных комплексов "Циркон" в российскую армию начнется в ближайшие месяцы, сообщил президент России Владимир Путин во время выступления РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T11:23
2022-07-31T11:23
2022-07-31T19:18
безопасность
циркон
владимир путин
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
белое море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1c/1791385654_0:0:1594:896_1920x0_80_0_0_bea2d4dd6e14e35935e9572f43e27307.jpg
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл — РИА Новости. Поставка гиперзвуковых ракетных комплексов "Циркон" в российскую армию начнется в ближайшие месяцы, сообщил президент России Владимир Путин во время выступления на военно-морском параде в Санкт-Петербурге."Достаточно упомянуть новейшие, не имеющие аналогов в мире, гиперзвуковые ракетные комплексы "Циркон", для которых нет никаких преград. Уважаемые товарищи, их поставка в Вооруженные силы России начнется в ближайшие месяцы", — заявил глава государства. По его словам, первым кораблем, который заступит на боевое дежурство "с этим грозным оружием" на борту, станет фрегат Северного флота "Адмирал Горшков"."Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, используя тягу собственного двигателя.Максимальная скорость ракеты достигает около девяти скоростей звука (примерно 2,65 километра в секунду на высоте 20 километров, или более десяти тысяч километров в час). Максимальная дальность — тысяча километров.В начале июня командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев сообщил, фрегат "Адмирал Горшков" успешно выполнил цикл испытаний ракеты "Циркон", во время которых он поразил морскую мишень, находившуюся в Белом море на удалении около тысячи километров.
https://ria.ru/20220118/tsirkon-1768344100.html
россия
белое море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1c/1791385654_217:0:1412:896_1920x0_80_0_0_513040e7749e5988fe465a137fc2ffd9.jpg
Запуск "Циркона" с фрегата "Адмирал Горшков". Видео Минобороны России
Фрегат "Адмирал Горшков" в ходе испытательного пуска гиперзвуковой ракеты "Циркон" поразил морскую мишень в Баренцевом море, сообщили в Минобороны.
2022-07-31T11:23
true
PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, циркон, владимир путин, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, белое море
11:23 31.07.2022 (обновлено: 19:18 31.07.2022)
Российские военные получат комплексы "Циркон" в ближайшие месяцы
Фрегат "Адмирал Горшков" первым получит гиперзвуковые ракетные комплексы "Циркон"
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл — РИА Новости. Поставка гиперзвуковых ракетных комплексов "Циркон" в российскую армию начнется в ближайшие месяцы, сообщил президент России Владимир Путин во время выступления на военно-морском параде в Санкт-Петербурге.
"Достаточно упомянуть новейшие, не имеющие аналогов в мире, гиперзвуковые ракетные комплексы "Циркон", для которых нет никаких преград. Уважаемые товарищи, их поставка в Вооруженные силы России
начнется в ближайшие месяцы", — заявил глава государства.
По его словам, первым кораблем, который заступит на боевое дежурство "с этим грозным оружием" на борту, станет фрегат Северного флота "Адмирал Горшков".
"Район несения службы корабля будет выбран, исходя из интересов обеспечения безопасности России", — добавил президент.
"Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, используя тягу собственного двигателя.
Максимальная скорость ракеты достигает около девяти скоростей звука (примерно 2,65 километра в секунду на высоте 20 километров, или более десяти тысяч километров в час). Максимальная дальность — тысяча километров.
В начале июня командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев сообщил, фрегат "Адмирал Горшков" успешно выполнил цикл испытаний ракеты "Циркон", во время которых он поразил морскую мишень, находившуюся в Белом море на удалении около тысячи километров.