https://ria.ru/20220731/tsirkon-1806191983.html

Российские военные получат комплексы "Циркон" в ближайшие месяцы

Российские военные получат комплексы "Циркон" в ближайшие месяцы - РИА Новости, 31.07.2022

Российские военные получат комплексы "Циркон" в ближайшие месяцы

Поставка гиперзвуковых ракетных комплексов "Циркон" в российскую армию начнется в ближайшие месяцы, сообщил президент России Владимир Путин во время выступления РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T11:23

2022-07-31T11:23

2022-07-31T19:18

безопасность

циркон

владимир путин

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

белое море

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл — РИА Новости. Поставка гиперзвуковых ракетных комплексов "Циркон" в российскую армию начнется в ближайшие месяцы, сообщил президент России Владимир Путин во время выступления на военно-морском параде в Санкт-Петербурге."Достаточно упомянуть новейшие, не имеющие аналогов в мире, гиперзвуковые ракетные комплексы "Циркон", для которых нет никаких преград. Уважаемые товарищи, их поставка в Вооруженные силы России начнется в ближайшие месяцы", — заявил глава государства. По его словам, первым кораблем, который заступит на боевое дежурство "с этим грозным оружием" на борту, станет фрегат Северного флота "Адмирал Горшков"."Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, используя тягу собственного двигателя.Максимальная скорость ракеты достигает около девяти скоростей звука (примерно 2,65 километра в секунду на высоте 20 километров, или более десяти тысяч километров в час). Максимальная дальность — тысяча километров.В начале июня командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев сообщил, фрегат "Адмирал Горшков" успешно выполнил цикл испытаний ракеты "Циркон", во время которых он поразил морскую мишень, находившуюся в Белом море на удалении около тысячи километров.

https://ria.ru/20220118/tsirkon-1768344100.html

россия

белое море

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Запуск "Циркона" с фрегата "Адмирал Горшков". Видео Минобороны России Фрегат "Адмирал Горшков" в ходе испытательного пуска гиперзвуковой ракеты "Циркон" поразил морскую мишень в Баренцевом море, сообщили в Минобороны. 2022-07-31T11:23 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, циркон, владимир путин, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, белое море