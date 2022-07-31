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Подросток получил травму головы в детском лагере в Башкирии
Подросток получил травму головы в детском лагере в Башкирии - РИА Новости, 31.07.2022
Подросток получил травму головы в детском лагере в Башкирии
Пятнадцатилетний подросток госпитализирован с травмой головы после падения на него спортивной конструкции в детском лагере в Башкирии, сообщили в прокуратуре... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T19:31
2022-07-31T19:31
2022-07-31T19:31
происшествия
сибай
россия
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УФА, 31 июл – РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток госпитализирован с травмой головы после падения на него спортивной конструкции в детском лагере в Башкирии, сообщили в прокуратуре региона.По данным ведомства, инцидент произошел в воскресенье утром в детском лагере "Юлдаш" в городе Сибай."На 15-летнего подростка, выполнявшего спортивные элементы на детской площадке, упала металлическая конструкция. Ребенок получил тяжелую травму головы и госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении.Отмечается, что прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела по статье УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья". В надзорном ведомстве добавили, что прокуратура проводит проверку.
https://ria.ru/20220713/otravlenie-1802226941.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сибай, россия
Подросток получил травму головы в детском лагере в Башкирии
Подросток получил травму из-за падения спортивной конструкции в детском лагере в Башкирии