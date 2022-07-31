https://ria.ru/20220731/travma-1806269505.html

Подросток получил травму головы в детском лагере в Башкирии

Подросток получил травму головы в детском лагере в Башкирии - РИА Новости, 31.07.2022

Подросток получил травму головы в детском лагере в Башкирии

Пятнадцатилетний подросток госпитализирован с травмой головы после падения на него спортивной конструкции в детском лагере в Башкирии, сообщили в прокуратуре... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T19:31

2022-07-31T19:31

2022-07-31T19:31

происшествия

сибай

россия

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УФА, 31 июл – РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток госпитализирован с травмой головы после падения на него спортивной конструкции в детском лагере в Башкирии, сообщили в прокуратуре региона.По данным ведомства, инцидент произошел в воскресенье утром в детском лагере "Юлдаш" в городе Сибай."На 15-летнего подростка, выполнявшего спортивные элементы на детской площадке, упала металлическая конструкция. Ребенок получил тяжелую травму головы и госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении.Отмечается, что прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела по статье УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья". В надзорном ведомстве добавили, что прокуратура проводит проверку.

https://ria.ru/20220713/otravlenie-1802226941.html

сибай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, сибай, россия