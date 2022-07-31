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В Большом театре пройдут гастроли балетной труппы Якобсона
В Большом театре пройдут гастроли балетной труппы Якобсона - РИА Новости, 31.07.2022
В Большом театре пройдут гастроли балетной труппы Якобсона
Гастроли Санкт-Петербургского театра балета имени Леонида Якобсона откроются спектаклем "Спящая красавица", рассказал художественный руководитель Андриан... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T08:00
2022-07-31T08:00
2022-07-31T08:00
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Гастроли Санкт-Петербургского театра балета имени Леонида Якобсона откроются спектаклем "Спящая красавица", рассказал художественный руководитель Андриан Фадеев. Труппа впервые выступит на Исторической сцене Большого театра. "Для нас это огромная честь, ответственность и признание, достижение и заслуга всего коллектива... Для артистов это тоже очень нужно, для солистов – это такой барьер, выйти на сцену Большого. Я знаю по себе, что это невероятно сложно", — сказал Фадеев на пресс-конференции.Коллектив представит три спектакля классического репертуара: "Спящая красавица", "Дон Кихот" и "Лебединое озеро", а также покажет недавнюю премьеру – программу "Вне времени. Шедевры Леонида Якобсона", состоящую из восстановленных миниатюр хореографа.Гастроли пройдут с 31 июля по 7 августа.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, большой театр, москва, театр, петербургский театр балета имени леонида якобсона, балет, куда сходить
В Большом театре пройдут гастроли балетной труппы Якобсона
Первые гастроли театра Якобсона в Большом театре откроются спектаклем "Спящая красавица"
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Гастроли Санкт-Петербургского театра балета имени Леонида Якобсона откроются спектаклем "Спящая красавица", рассказал художественный руководитель Андриан Фадеев. Труппа впервые выступит на Исторической сцене Большого театра.
"Для нас это огромная честь, ответственность и признание, достижение и заслуга всего коллектива... Для артистов это тоже очень нужно, для солистов – это такой барьер, выйти на сцену Большого. Я знаю по себе, что это невероятно сложно", — сказал Фадеев на пресс-конференции.
Коллектив представит три спектакля классического репертуара: "Спящая красавица", "Дон Кихот" и "Лебединое озеро", а также покажет недавнюю премьеру – программу "Вне времени. Шедевры Леонида Якобсона", состоящую из восстановленных миниатюр хореографа.
"Это ретроспективный спектакль. Мы его восстановили в том году, это посвящение Якобсону. Восстанавливали мы его не по наитию, а благодаря артистам, которые еще работали в его легендарной компании", — поделился Фадеев.
Гастроли пройдут с 31 июля по 7 августа.