https://ria.ru/20220731/teatr-1805334598.html

В Большом театре пройдут гастроли балетной труппы Якобсона

В Большом театре пройдут гастроли балетной труппы Якобсона - РИА Новости, 31.07.2022

В Большом театре пройдут гастроли балетной труппы Якобсона

Гастроли Санкт-Петербургского театра балета имени Леонида Якобсона откроются спектаклем "Спящая красавица", рассказал художественный руководитель Андриан... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T08:00

2022-07-31T08:00

2022-07-31T08:00

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Гастроли Санкт-Петербургского театра балета имени Леонида Якобсона откроются спектаклем "Спящая красавица", рассказал художественный руководитель Андриан Фадеев. Труппа впервые выступит на Исторической сцене Большого театра. "Для нас это огромная честь, ответственность и признание, достижение и заслуга всего коллектива... Для артистов это тоже очень нужно, для солистов – это такой барьер, выйти на сцену Большого. Я знаю по себе, что это невероятно сложно", — сказал Фадеев на пресс-конференции.Коллектив представит три спектакля классического репертуара: "Спящая красавица", "Дон Кихот" и "Лебединое озеро", а также покажет недавнюю премьеру – программу "Вне времени. Шедевры Леонида Якобсона", состоящую из восстановленных миниатюр хореографа.Гастроли пройдут с 31 июля по 7 августа.

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, большой театр, москва, театр, петербургский театр балета имени леонида якобсона, балет, куда сходить