https://ria.ru/20220731/ssha-1806259624.html
США следуют концепции "от сдерживания до уничтожения", заявила Захарова
США следуют концепции "от сдерживания до уничтожения", заявила Захарова - РИА Новости, 31.07.2022
США следуют концепции "от сдерживания до уничтожения", заявила Захарова
США придерживаются в отношении России концепции "от сдерживания до уничтожения", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T18:24
2022-07-31T18:24
2022-07-31T18:32
в мире
энтони блинкен
россия
сша
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790684284_0:0:2857:1608_1920x0_80_0_0_20669ddc0115dabcd6c6e71b813e40d9.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. США придерживаются в отношении России концепции "от сдерживания до уничтожения", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя возможное внесение РФ в американский список государств-спонсоров терроризма.Американский сенат ранее принял резолюцию, призывающую госдепартамент определить такой статус в отношении РФ. Резолюция является скорее символическим документом, поскольку не имеет законодательной силы. Комментируя последствия возможного решения, госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что включение РФ в данный список мало что изменит для нее в практическом плане."Концепция (США - ред.) ясна - от "сдерживания до уничтожения". Они же сами об этом говорят, это же их история," - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия-1".
https://ria.ru/20220730/ukraina-1806151495.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790684284_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_80d04f1625a9f711589d92c3fbccef8a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, энтони блинкен, россия, сша, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
18:24 31.07.2022 (обновлено: 18:32 31.07.2022)
США следуют концепции "от сдерживания до уничтожения", заявила Захарова
Захарова: в отношении России США следуют концепции "от сдерживания до уничтожения"