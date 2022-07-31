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США следуют концепции "от сдерживания до уничтожения", заявила Захарова

США следуют концепции "от сдерживания до уничтожения", заявила Захарова - РИА Новости, 31.07.2022

США следуют концепции "от сдерживания до уничтожения", заявила Захарова

США придерживаются в отношении России концепции "от сдерживания до уничтожения", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T18:24

2022-07-31T18:24

2022-07-31T18:32

в мире

энтони блинкен

россия

сша

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. США придерживаются в отношении России концепции "от сдерживания до уничтожения", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя возможное внесение РФ в американский список государств-спонсоров терроризма.Американский сенат ранее принял резолюцию, призывающую госдепартамент определить такой статус в отношении РФ. Резолюция является скорее символическим документом, поскольку не имеет законодательной силы. Комментируя последствия возможного решения, госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что включение РФ в данный список мало что изменит для нее в практическом плане."Концепция (США - ред.) ясна - от "сдерживания до уничтожения". Они же сами об этом говорят, это же их история," - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия-1".

https://ria.ru/20220730/ukraina-1806151495.html

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в мире, энтони блинкен, россия, сша, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)