https://ria.ru/20220731/ssha-1806244480.html

В США раскрыли, куда на самом деле утекают украинские деньги

В США раскрыли, куда на самом деле утекают украинские деньги - РИА Новости, 31.07.2022

В США раскрыли, куда на самом деле утекают украинские деньги

Средства, выделенные в качестве помощи Украине, на самом деле возвращаются обратно в США, не достигнув получателя, заявил бывший советник министра обороны... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T17:14

2022-07-31T17:14

2022-07-31T19:23

украина

россия

министерство обороны сша

нато

в мире

сша

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

сергей лавров

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Средства, выделенные в качестве помощи Украине, на самом деле возвращаются обратно в США, не достигнув получателя, заявил бывший советник министра обороны полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Мы не должны забывать о деньгах. Все эти миллиарды долларов, где они? Большая часть просто не доходит до Украины. Огромные суммы оседают в Пентагоне в качестве компенсации вооруженным силам за то, что техника и ресурсы были переброшены в Европу", — рассказал он.С помощью вернувшихся денег оплачивается изготовление новой техники и оружия, объяснил Макгрегор, назвав эту схему "замкнутым кругом" и "жульничеством".Западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Ранее президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20220726/evropa-1804897795.html

https://ria.ru/20220721/ukraina-1804151388.html

украина

россия

сша

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

украина, россия, министерство обороны сша, нато, в мире, сша, дмитрий песков (спецпредставитель президента), сергей лавров, войска воздушно-космической обороны, джо байден