17:14 31.07.2022 (обновлено: 19:23 31.07.2022)
В США раскрыли, куда на самом деле утекают украинские деньги
Полковник США Макгрегор обвинил Пентагон в присвоении выделенных Украине денег
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Средства, выделенные в качестве помощи Украине, на самом деле возвращаются обратно в США, не достигнув получателя, заявил бывший советник министра обороны полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Мы не должны забывать о деньгах. Все эти миллиарды долларов, где они? Большая часть просто не доходит до Украины. Огромные суммы оседают в Пентагоне в качестве компенсации вооруженным силам за то, что техника и ресурсы были переброшены в Европу", — рассказал он.
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С помощью вернувшихся денег оплачивается изготовление новой техники и оружия, объяснил Макгрегор, назвав эту схему "замкнутым кругом" и "жульничеством".
Западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Ранее президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для российских ВКС.