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Пушков рассказал о победе Китая над США - РИА Новости, 31.07.2022
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Пушков рассказал о победе Китая над США
Пушков рассказал о победе Китая над США - РИА Новости, 31.07.2022
Пушков рассказал о победе Китая над США
Решение спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси не посещать Тайвань показало, что Вашингтон не готов к военному противостоянию с Пекином, написал в... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T13:57
2022-07-31T13:57
в мире
тайвань
китай
сша
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Решение спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси не посещать Тайвань показало, что Вашингтон не готов к военному противостоянию с Пекином, написал в Telegram-канале Сенатор Алексей Пушков."В итоге Пелоси на Тайвань не полетела — от греха подальше. Она решила клясться в "нерушимой верности" союзникам в других местах. Как мы и прогнозировали, США — при всей своей устрашающей риторике и склонности к провокациям — показали, что не готовы к военному конфликту с Китаем или к серьезному инциденту, способному перерасти в такой конфликт. Моральная победа Китая", — подчеркнул он.Накануне Пелоси отправилась в турне, во время которого она планирует посетить Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. Ранее сообщалось, чиновница намерена побывать и на Тайване, но сама спикер сначала отказалась комментировать эту информацию, сославшись на требования безопасности, а позднее, рассказывая о программе визита в Азию, не упомянула его.
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в мире, тайвань, китай, сша
13:57 31.07.2022
 
Пушков рассказал о победе Китая над США

Сенатор Пушков заявил, что США не готовы к войне с Китаем

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкCенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков
Cенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Cенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Решение спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси не посещать Тайвань показало, что Вашингтон не готов к военному противостоянию с Пекином, написал в Telegram-канале Сенатор Алексей Пушков.
"В итоге Пелоси на Тайвань не полетела — от греха подальше. Она решила клясться в "нерушимой верности" союзникам в других местах. Как мы и прогнозировали, США — при всей своей устрашающей риторике и склонности к провокациям — показали, что не готовы к военному конфликту с Китаем или к серьезному инциденту, способному перерасти в такой конфликт. Моральная победа Китая", — подчеркнул он.
Накануне Пелоси отправилась в турне, во время которого она планирует посетить Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. Ранее сообщалось, чиновница намерена побывать и на Тайване, но сама спикер сначала отказалась комментировать эту информацию, сославшись на требования безопасности, а позднее, рассказывая о программе визита в Азию, не упомянула его.
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