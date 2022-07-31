https://ria.ru/20220731/ssha-1806211969.html
Пушков рассказал о победе Китая над США
Пушков рассказал о победе Китая над США - РИА Новости, 31.07.2022
Пушков рассказал о победе Китая над США
Решение спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси не посещать Тайвань показало, что Вашингтон не готов к военному противостоянию с Пекином, написал в... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T13:57
2022-07-31T13:57
2022-07-31T13:57
в мире
тайвань
китай
сша
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Решение спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси не посещать Тайвань показало, что Вашингтон не готов к военному противостоянию с Пекином, написал в Telegram-канале Сенатор Алексей Пушков."В итоге Пелоси на Тайвань не полетела — от греха подальше. Она решила клясться в "нерушимой верности" союзникам в других местах. Как мы и прогнозировали, США — при всей своей устрашающей риторике и склонности к провокациям — показали, что не готовы к военному конфликту с Китаем или к серьезному инциденту, способному перерасти в такой конфликт. Моральная победа Китая", — подчеркнул он.Накануне Пелоси отправилась в турне, во время которого она планирует посетить Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. Ранее сообщалось, чиновница намерена побывать и на Тайване, но сама спикер сначала отказалась комментировать эту информацию, сославшись на требования безопасности, а позднее, рассказывая о программе визита в Азию, не упомянула его.
https://ria.ru/20220731/ssha-1806205205.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тайвань, китай, сша
Пушков рассказал о победе Китая над США
Сенатор Пушков заявил, что США не готовы к войне с Китаем
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости.
Решение спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси не посещать Тайвань показало, что Вашингтон не готов к военному противостоянию с Пекином, написал в Telegram-канале
Сенатор Алексей Пушков.
"В итоге Пелоси на Тайвань не полетела — от греха подальше. Она решила клясться в "нерушимой верности" союзникам в других местах. Как мы и прогнозировали, США — при всей своей устрашающей риторике и склонности к провокациям — показали, что не готовы к военному конфликту с Китаем или к серьезному инциденту, способному перерасти в такой конфликт. Моральная победа Китая", — подчеркнул он.
Накануне Пелоси отправилась в турне, во время которого она планирует посетить Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. Ранее сообщалось, чиновница намерена побывать и на Тайване, но сама спикер сначала отказалась комментировать эту информацию, сославшись на требования безопасности, а позднее, рассказывая о программе визита в Азию, не упомянула его.