https://ria.ru/20220731/sobaki-1806161100.html

Кинолог перечислил мифы о крупных собаках

Кинолог перечислил мифы о крупных собаках - РИА Новости, 31.07.2022

Кинолог перечислил мифы о крупных собаках

Судить о характере собаки можно по ее размеру, крупных собак обязательно выгуливать только в наморднике и нельзя содержать в квартире — это распространенная, но РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T03:13

2022-07-31T03:13

2022-07-31T03:13

общество

россия

жилье

животные

владимир голубев

российская кинологическая федерация (ркф)

собаки

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Судить о характере собаки можно по ее размеру, крупных собак обязательно выгуливать только в наморднике и нельзя содержать в квартире — это распространенная, но ошибочная точка зрения, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев."Мифы о крупных собаках зачастую придумывают те, кто никогда не имел в доме животных. Это неправильно — рассуждать о характере или привычках питомцев, ориентируясь только на их размеры. Правда лишь в том, что от размера собаки не зависит ее поведение или отношение к человеку", — сказал Голубев.Кинолог отметил, что внушительный размер собаки может напугать, и кажется, что такой питомец с большей вероятностью может кого-то укусить, однако по закону выгуливать собаку в наморднике и на поводке обязаны владельцы лишь потенциально опасных пород собак. К ним относятся акбаш, амбульдог, американский бандог, бразильский бульдог, алапахский чистокровный бульдог, булли кутта, бэндог, гуль-донг, питбульмастиф, северокавказские собаки, волко-собачьи гибриды и волкособы, а также гибриды и метисы этих пород."Собак данных пород можно выгуливать только на огороженных территориях, принадлежащих хозяину, при этом у входа на эту территорию обязательно должна быть установлена предупреждающая табличка. Поэтому, если в разрешенном месте на поводке гуляет, например, доберман, то владелец не обязан надевать на него намордник", — добавил Голубев.Он успокоил тех, кто считает, что большие собаки не подходят семьям с детьми. Главную роль играет не размер питомца, а особенности его характера. Более того, если завести хрупкую и маленькую собаку в семье с ребенком, есть риск, что во время игры ребенок может случайно навредить питомцу. Для ребенка нужно выбирать собаку, отличающуюся особой дружелюбностью, легко вступающую в игру, в меру активную и не требующую специального ухода, рассказал кинолог.Он добавил, что активным и сложным в содержании собакам не подойдет проживание в квартире. Однако рекомендации по этому поводу являются достаточно условными. По его словам, бывает так, что крупная собака, находясь в вольере на улице, даже не выходит во двор на прогулки, а такая же собака, живущая в квартире, ежедневно получает достаточную порцию физических нагрузок и чувствует себя очень комфортно. При этом жителям небольших квартир, заводящим крупную собаку, нужно учитывать, что питомцу потребуется свой уголок и ежедневные активные прогулки."Некоторые ошибочно думают, что для роли собаки-охранника нужно выбирать большую собаку: чем крупнее, тем лучше. Но это неправильно, далеко не все представители гигантских и крупных пород могут подойти для этой роли. Лучше всего для этой работы подойдут служебные собаки, которые быстро усваивают информацию и могут служить отличными защитниками хозяйского дома", — рассказал Голубев еще об одном мифе.

https://ria.ru/20220724/sobaka-1804577812.html

https://ria.ru/20220626/konditsioner-1798170892.html

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общество, россия, жилье, животные, владимир голубев, российская кинологическая федерация (ркф), собаки