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В ДНР подняли на поверхность всех горняков из обесточенной шахты
В ДНР подняли на поверхность всех горняков из обесточенной шахты - РИА Новости, 31.07.2022
В ДНР подняли на поверхность всех горняков из обесточенной шахты
Горняков с шахты имени Скочинского в Донецке, обесточенной из-за обстрела со стороны украинских войск, вывели на поверхность, пострадавших нет, сообщило... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T19:43
2022-07-31T19:43
2022-07-31T19:58
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днр
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министерство угля и энергетики днр
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Горняков с шахты имени Скочинского в Донецке, обесточенной из-за обстрела со стороны украинских войск, вывели на поверхность, пострадавших нет, сообщило министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики.Ранее в ведомстве заявили, что шахта имени Скочинского и шахта имени Абакумова остались без напряжения из-за обстрела Донецка со стороны украинских войск, под землей находились по меньшей мере 70 человек.
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в мире, днр, происшествия, министерство угля и энергетики днр
19:43 31.07.2022 (обновлено: 19:58 31.07.2022)
В ДНР подняли на поверхность всех горняков из обесточенной шахты
В ДНР подняли на поверхность всех горняков из обесточенной шахты им. Скочинского