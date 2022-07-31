https://ria.ru/20220731/shakhta-1806233793.html

В обесточенной из-за обстрела ВСУ шахте в ДНР находятся 72 горняка

В обесточенной из-за обстрела ВСУ шахте в ДНР находятся 72 горняка - РИА Новости, 31.07.2022

В обесточенной из-за обстрела ВСУ шахте в ДНР находятся 72 горняка

Шахта имени Скочинского и шахта имени Абакумова остались без электричества из-за обстрела Донецка со стороны украинских войск, сообщило Министерство угля и... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T16:10

2022-07-31T16:10

2022-07-31T16:40

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ДОНЕЦК, 31 июл — РИА Новости. Шахта имени Скочинского и шахта имени Абакумова остались без электричества из-за обстрела Донецка со стороны украинских войск, сообщило Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики в Telegram-канале."В результате очередного обстрела Донецка украинскими боевиками <...> обесточено два угледобывающих предприятия. Без напряжения остались шахта имени Скочинского и шахта имени Абакумова ГУП ДНР "Донецкая угольная энергетическая компания", — говорится в заявлении.По предварительным данным, под землей в первой шахте находятся 72 горняка, их будут выводить на поверхность. В горных выработках второй на момент отключения электроэнергии работали пять человек.Утром в воскресенье ВСУ атаковали промплощадку шахты имени Скочинского, рассыпав там мины "Лепесток", запрещенные Оттавской конвенцией. Украина ратифицировала ее в 2005 году. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220731/donbass-1806218071.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, владимир путин