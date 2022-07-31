https://ria.ru/20220731/sevastopol-1806223923.html
В Севастополе ввели желтый уровень террористической опасности
В Севастополе ввели желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 31.07.2022
В Севастополе ввели желтый уровень террористической опасности
После атаки беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе ввели повышенный, желтый уровень террористической опасности, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T15:19
2022-07-31T15:19
2022-07-31T17:56
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СЕВАСТОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости. После атаки беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе ввели повышенный, желтый уровень террористической опасности, сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.Губернатор пояснил, что этот режим касается прежде всего спецслужб и не отразится на обычной жизни севастопольцев, отметил глава города. Он призвал сохранять спокойствие, но быть более бдительными. До этого в Севастополе уровень террористической угрозы не повышали.Сегодня утром самодельный беспилотник нанес удар по двору штаба Черноморского флота. Сработало маломощное взрывное устройство, никто не погиб, но пострадали шесть человек. По словам сенатора от Крыма Ольги Ковитиди, беспилотник запустили не извне, а с территории Севастополя. По ее словам, произошедшее расценивается как террористический акт, виновные в котором будут наказаны.В городе отменили все мероприятия в честь Дня ВМФ.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, здоровье - общество, севастополь
15:19 31.07.2022 (обновлено: 17:56 31.07.2022)
В Севастополе ввели желтый уровень террористической опасности
Губернатор Севастополя Развожаев ввел желтый уровень террористической опасности
СЕВАСТОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости.
После атаки беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе ввели повышенный, желтый уровень террористической опасности, сообщил
в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.
"Приняли решение о введении желтого уровня террористической опасности. Желтый уровень — средний уровень из трех существующих. Это значит, что будут максимально усилены меры безопасности", — написал он.
Губернатор пояснил, что этот режим касается прежде всего спецслужб и не отразится на обычной жизни севастопольцев, отметил глава города. Он призвал сохранять спокойствие, но быть более бдительными.
До этого в Севастополе
уровень террористической угрозы не повышали.
Сегодня утром самодельный беспилотник нанес удар по двору штаба Черноморского флота. Сработало маломощное взрывное устройство, никто не погиб, но пострадали шесть человек.
По словам сенатора от Крыма Ольги Ковитиди, беспилотник запустили не извне, а с территории Севастополя. По ее словам, произошедшее расценивается как террористический акт, виновные в котором будут наказаны.
В городе отменили все мероприятия в честь Дня ВМФ.