https://ria.ru/20220731/sevastopol-1806223923.html

В Севастополе ввели желтый уровень террористической опасности

В Севастополе ввели желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 31.07.2022

В Севастополе ввели желтый уровень террористической опасности

После атаки беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе ввели повышенный, желтый уровень террористической опасности, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T15:19

2022-07-31T15:19

2022-07-31T17:56

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СЕВАСТОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости. После атаки беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе ввели повышенный, желтый уровень террористической опасности, сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.Губернатор пояснил, что этот режим касается прежде всего спецслужб и не отразится на обычной жизни севастопольцев, отметил глава города. Он призвал сохранять спокойствие, но быть более бдительными. До этого в Севастополе уровень террористической угрозы не повышали.Сегодня утром самодельный беспилотник нанес удар по двору штаба Черноморского флота. Сработало маломощное взрывное устройство, никто не погиб, но пострадали шесть человек. По словам сенатора от Крыма Ольги Ковитиди, беспилотник запустили не извне, а с территории Севастополя. По ее словам, произошедшее расценивается как террористический акт, виновные в котором будут наказаны.В городе отменили все мероприятия в честь Дня ВМФ.

https://ria.ru/20220731/sevastopol-1806173393.html

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, севастополь