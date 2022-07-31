https://ria.ru/20220731/scheta-1806263818.html

"Останусь без мяса": жители США испытали шок из-за цен на электричество

"Останусь без мяса": жители США испытали шок из-за цен на электричество - РИА Новости, 31.07.2022

"Останусь без мяса": жители США испытали шок из-за цен на электричество

Многих американцы шокировали полученные счета за электричество, которые многие из них не могут оплатить, передает телеканал NBC. РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T18:59

2022-07-31T18:59

2022-07-31T19:31

сша

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экономика

хьюстон

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украина

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МОСКВА, 31 июля — РИА Новости. Многих американцы шокировали полученные счета за электричество, которые многие из них не могут оплатить, передает телеканал NBC.В репортаже сообщатся, что рост цен на электроэнергию в среднем по стране достигнет 20 процентов только за три летних месяца. При этом в некоторых штатах счета могут увеличиться еще значительнее — на 45-50 процентов. Специалисты объясняют такой резкий скачок подорожаем газа.Жительница Хьюстона Джиджи Перес, получив платежную квитанцию за июль на 174 доллара, заявила, что ей придется чем-то пожертвовать, чтобы ее оплатить.Другая американка из штата Нью-Гэмпшир по имени Мишель пожаловалась, что получила счет на сто долларов больше, чем в прошлом месяце."Я растеряна. Мы ничего не можем поделать с этим. Приходится смириться", — констатировала она.Обе женщины подумывают сменить место жительства, чтобы сократить расходы.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.Так, в Соединенных Штатах инфляция по итогам мая ускорилась до 8,6 процента — это максимум с декабря 1981 года, а цены на бензин в июне впервые в истории поднялись выше пяти долларов за галлон.

https://ria.ru/20220729/ssha-1805916718.html

https://ria.ru/20220721/neft-1803924059.html

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сша

хьюстон

нью-гэмпшир

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

сша, в мире, экономика, хьюстон, нью-гэмпшир, украина