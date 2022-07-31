18:59 31.07.2022 (обновлено: 19:31 31.07.2022)
"Останусь без мяса": жители США испытали шок из-за цен на электричество
NBC News: американцев шокировали счета за электричество
Счетчики электроэнергии. Архивное фото
МОСКВА, 31 июля — РИА Новости. Многих американцы шокировали полученные счета за электричество, которые многие из них не могут оплатить, передает телеканал NBC.
В репортаже сообщатся, что рост цен на электроэнергию в среднем по стране достигнет 20 процентов только за три летних месяца. При этом в некоторых штатах счета могут увеличиться еще значительнее — на 45-50 процентов. Специалисты объясняют такой резкий скачок подорожаем газа.
Жительница Хьюстона Джиджи Перес, получив платежную квитанцию за июль на 174 доллара, заявила, что ей придется чем-то пожертвовать, чтобы ее оплатить.
"Я сразу подумала следующее: я оплачу счет, но не смогу купить воду, мясо, или что-то еще. Цены растут. Так что придется от чего-то отказываться", — посетовала женщина.
Другая американка из штата Нью-Гэмпшир по имени Мишель пожаловалась, что получила счет на сто долларов больше, чем в прошлом месяце.
"Я растеряна. Мы ничего не можем поделать с этим. Приходится смириться", — констатировала она.
Обе женщины подумывают сменить место жительства, чтобы сократить расходы.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
Так, в Соединенных Штатах инфляция по итогам мая ускорилась до 8,6 процента — это максимум с декабря 1981 года, а цены на бензин в июне впервые в истории поднялись выше пяти долларов за галлон.
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