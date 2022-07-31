10:23 31.07.2022 (обновлено: 12:51 31.07.2022)
Daily Express объяснила, как Европа попала в свою же ловушку
Daily Express пишет, что санкции против России ведут Европу к самоубийству
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Санкции против России "ведут к самоубийству" Европейского союза, пишет Daily Express.
"Санкционную войну нужно остановить, иначе европейский континент рискует погрузиться в крупнейший финансовый кризис в истории. Инфляция подскочила до 8,9 процента, при этом евро впервые за 20 лет упал до паритета по отношению к доллару", — считает лидер движения Generation Frexit Шарль-Анри Галлуа.
"Некоторые европейские страны, такие как Германия и Италия, очень зависят от поставок российского газа. Франция также пострадает, поскольку Россия была важным поставщиком нефти. Сейчас покупаем то же топливо через Индию и Саудовскую Аравию, но с наценкой, а с падением евро это стало еще дороже. Это довольно лицемерно: мы не сможем заменить российские энергоносители таким образом, у нас даже нет оборудования", — предупредил Галлуа.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.
В Кремле эти меры назвали экономической войной. Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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