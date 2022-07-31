https://ria.ru/20220731/sanktsii-1806182420.html

Daily Express объяснила, как Европа попала в свою же ловушку

Daily Express объяснила, как Европа попала в свою же ловушку - РИА Новости, 31.07.2022

Daily Express объяснила, как Европа попала в свою же ловушку

Санкции против России "ведут к самоубийству" Европейского союза, пишет Daily Express. РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T10:23

2022-07-31T10:23

2022-07-31T12:51

владимир путин

россия

москва

германия

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Санкции против России "ведут к самоубийству" Европейского союза, пишет Daily Express.По его мнению, экономические ограничения, введенные против Москвы, наносят больше вреда ЕС, а рецессия в странах еврозоны стала очевидной."Некоторые европейские страны, такие как Германия и Италия, очень зависят от поставок российского газа. Франция также пострадает, поскольку Россия была важным поставщиком нефти. Сейчас покупаем то же топливо через Индию и Саудовскую Аравию, но с наценкой, а с падением евро это стало еще дороже. Это довольно лицемерно: мы не сможем заменить российские энергоносители таким образом, у нас даже нет оборудования", — предупредил Галлуа.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.В Кремле эти меры назвали экономической войной. Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220728/gaz-1805462908.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

владимир путин, россия, москва, германия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире