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В Мелитополе сработала ПВО, сообщили власти Запорожской области
В Мелитополе сработала ПВО, сообщили власти Запорожской области - РИА Новости, 31.07.2022
В Мелитополе сработала ПВО, сообщили власти Запорожской области
В Мелитополе, предположительно, сработала ПВО, сообщил в Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T01:31
2022-07-31T01:31
2022-07-31T01:34
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
мелитополь
владимир рогов
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В Мелитополе, предположительно, сработала ПВО, сообщил в Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали новые администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы планируют войти в состав России.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель заключается в освобождении Донбасса и создании условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, запорожская область, мелитополь, владимир рогов
01:31 31.07.2022 (обновлено: 01:34 31.07.2022)
В Мелитополе сработала ПВО, сообщили власти Запорожской области
Член ВГА Запорожской области Рогов сообщил, что в Мелитополе сработала ПВО