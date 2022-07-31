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Путин посетил Петропавловский собор в Петербурге - РИА Новости, 31.07.2022
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Путин посетил Петропавловский собор в Петербурге
Путин посетил Петропавловский собор в Петербурге - РИА Новости, 31.07.2022
Путин посетил Петропавловский собор в Петербурге
Президент России Владимир Путин, который сегодня принял парад в День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге, посетил Петропавловский собор, сообщается на... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T16:13
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санкт-петербург
россия
день военно-морского флота рф
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, который сегодня принял парад в День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге, посетил Петропавловский собор, сообщается на сайте Кремля.В соборе Путин побывал после подписания указа об утверждении Морской доктрины РФ и Корабельного устава Военно-морского флота России в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости. Глава государства поставил свечку.
https://ria.ru/20220731/doktrina-1806191423.html
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санкт-петербург, россия, день военно-морского флота рф
16:13 31.07.2022 (обновлено: 16:23 31.07.2022)
 
Путин посетил Петропавловский собор в Петербурге

Путин посетил Петропавловский собор в Петербурге

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин ставит свечу в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге
Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин ставит свечу в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин ставит свечу в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, который сегодня принял парад в День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге, посетил Петропавловский собор, сообщается на сайте Кремля.
В соборе Путин побывал после подписания указа об утверждении Морской доктрины РФ и Корабельного устава Военно-морского флота России в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости. Глава государства поставил свечку.
Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин на Главном военно-морском параде по случаю Дня Военно-морского флота РФ - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
Вчера, 11:21
Путин рассказал о значении Морской доктрины
 
Санкт-ПетербургРоссияДень Военно-морского флота РФ
 
 
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