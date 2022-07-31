https://ria.ru/20220731/putin-1806234694.html

Путин посетил Петропавловский собор в Петербурге

Путин посетил Петропавловский собор в Петербурге - РИА Новости, 31.07.2022

Путин посетил Петропавловский собор в Петербурге

Президент России Владимир Путин, который сегодня принял парад в День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге, посетил Петропавловский собор, сообщается на... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T16:13

2022-07-31T16:13

2022-07-31T16:23

санкт-петербург

россия

день военно-морского флота рф

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, который сегодня принял парад в День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге, посетил Петропавловский собор, сообщается на сайте Кремля.В соборе Путин побывал после подписания указа об утверждении Морской доктрины РФ и Корабельного устава Военно-морского флота России в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости. Глава государства поставил свечку.

https://ria.ru/20220731/doktrina-1806191423.html

санкт-петербург

россия

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Евгения Нефедова

санкт-петербург, россия, день военно-морского флота рф