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Вучич: провокации против сербов начались с подачи "премьера" Косово Курти - РИА Новости, 31.07.2022
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Вучич: провокации против сербов начались с подачи "премьера" Косово Курти
Вучич: провокации против сербов начались с подачи "премьера" Косово Курти - РИА Новости, 31.07.2022
Вучич: провокации против сербов начались с подачи "премьера" Косово Курти
С приходом к власти в самопровозглашенной республике Косово "премьера" Альбина Курти в марте 2021 года в отношении местных сербов, их имущества и объектов... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T15:25
2022-07-31T22:44
в мире
авто
альбин курти
никола селакович
косово
сербия
приштина
миг-29
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БЕЛГРАД, 31 июл – РИА Новости. С приходом к власти в самопровозглашенной республике Косово "премьера" Альбина Курти в марте 2021 года в отношении местных сербов, их имущества и объектов Сербской православной церкви (СПЦ) совершено 206 инцидентов, заявил президент Александр Вучич.Ранее он сообщил, что, по его информации, полиция самопровозглашенного Косово в ночь на 1 августа начнет операцию на севере края и перекроет въезд гражданам с выданными властями Сербии личными документами, также начнется акция по перерегистрации автомобилей на номера "Республики Косово".Он указал, что в ночь на воскресенье в районе Зубин-Поток на севере Косово полиция самопровозглашенной республики задержала двух молодых сербов в майках с надписью "Нет сдаче!" и картой Косово и Метохии с сербским флагом и потребовала снять и разорвать эти майки.Среди других инцидентов - физические нападения на косовских сербов и угрозы, задержания за национальную символику и песни, кражи, осквернения и вандализм, граффити угрожающего содержания на детских площадках и в храмах, включая надпись "Иисус ненавидит сербов" на храме Христа Спасителя в Приштине, неоднократно оскверненном и замусоренном.Глава МИД Сербии Никола Селакович сообщил накануне, что власти самопровозглашенной республики Косово планируют с 1 августа новыми шагами по отмене документов и автомобильных номеров, выданных руководством Сербии устроить "ад" для косовских сербов. Правительство самопровозглашенной республики Косово сообщило накануне, что на подконтрольной ему территории с понедельника перестают действовать выданные властями Сербии документы, их владельцам будет выдаваться временная справка на въезде. Тогда же начнется и обязательная перерегистрация автомобилей с сербскими номерами на номера RKS "Республика Косово".Со своей стороны, власти Сербии не признают номера RKS на своей территории. По двустороннему соглашению, достигнутому осенью 2021 года, на въезде со стороны косовских КПП указанную символику заклеивают стикерами с сербским гербом и буквами "КМ".Косовский "премьер" Альбин Курти 4 июля призвал живущих в крае сербов перерегистрировать свои автомобили на документы непризнанного государства до 30 сентября "ради верховенства закона". По словам Курти, чтобы облегчить процедуру, автомобили не будут подвергнуты дополнительной таможенной процедуре. Он назвал это большими уступками, учитывая, что таможенный сбор за автомобиль в среднем составляет около 5 тысяч евро, также в ходе регистрации не будет требоваться прохождение техосмотра, а муниципалитеты могут отказаться от 10 евро таксы.Власти самопровозглашенной республики Косово 20 сентября 2021 года запретили въезд с сербскими автомобильными номерами и перебросили на населенный сербами север края спецподразделение МВД ROSU на бронетехнике и снайперов. Местные сербы в ответ перегородили строительной техникой трассу по направлению к двум КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки косовской полиции их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты Ми-35 и истребители МиГ-29. После этого в переговорах при посредничестве стран Запада было достигнуто временное решение с заклеиванием символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.
https://ria.ru/20220731/kosovo-1806219178.html
https://ria.ru/20220731/vuchich-1806215244.html
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сербия
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в мире, авто, альбин курти, никола селакович, косово, сербия, приштина, миг-29, ми-35, обострение ситуации на границе косово и сербии
15:25 31.07.2022 (обновлено: 22:44 31.07.2022)
 
Вучич: провокации против сербов начались с подачи "премьера" Косово Курти

Вучич заявил, что провокации Косово против сербов начались с приходом "премьера" Курти

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 31 июл – РИА Новости. С приходом к власти в самопровозглашенной республике Косово "премьера" Альбина Курти в марте 2021 года в отношении местных сербов, их имущества и объектов Сербской православной церкви (СПЦ) совершено 206 инцидентов, заявил президент Александр Вучич.
Ранее он сообщил, что, по его информации, полиция самопровозглашенного Косово в ночь на 1 августа начнет операцию на севере края и перекроет въезд гражданам с выданными властями Сербии личными документами, также начнется акция по перерегистрации автомобилей на номера "Республики Косово".
"Число инцидентов с приходом к власти Альбина Курти (в марте 2021 года – ред.), большого любимца "квинты" (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия) составило 206, на 50% больше, чем в предыдущем году, хотя и тогда они не могли похвастаться (малым – ред.) числом инцидентов. Из них 35 - нападения на объекты СПЦ и сербские кладбища", - подчеркнул президент Сербии и отметил, что каждый случай задокументирован.
Он указал, что в ночь на воскресенье в районе Зубин-Поток на севере Косово полиция самопровозглашенной республики задержала двух молодых сербов в майках с надписью "Нет сдаче!" и картой Косово и Метохии с сербским флагом и потребовала снять и разорвать эти майки.
Среди других инцидентов - физические нападения на косовских сербов и угрозы, задержания за национальную символику и песни, кражи, осквернения и вандализм, граффити угрожающего содержания на детских площадках и в храмах, включая надпись "Иисус ненавидит сербов" на храме Христа Спасителя в Приштине, неоднократно оскверненном и замусоренном.
Глава МИД Сербии Никола Селакович сообщил накануне, что власти самопровозглашенной республики Косово планируют с 1 августа новыми шагами по отмене документов и автомобильных номеров, выданных руководством Сербии устроить "ад" для косовских сербов. Правительство самопровозглашенной республики Косово сообщило накануне, что на подконтрольной ему территории с понедельника перестают действовать выданные властями Сербии документы, их владельцам будет выдаваться временная справка на въезде. Тогда же начнется и обязательная перерегистрация автомобилей с сербскими номерами на номера RKS "Республика Косово".
Знак въезд запрещен - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
Вчера, 14:52
Власти Косово готовы ввести запрет на въезд с сербскими документами
Со своей стороны, власти Сербии не признают номера RKS на своей территории. По двустороннему соглашению, достигнутому осенью 2021 года, на въезде со стороны косовских КПП указанную символику заклеивают стикерами с сербским гербом и буквами "КМ".
Косовский "премьер" Альбин Курти 4 июля призвал живущих в крае сербов перерегистрировать свои автомобили на документы непризнанного государства до 30 сентября "ради верховенства закона". По словам Курти, чтобы облегчить процедуру, автомобили не будут подвергнуты дополнительной таможенной процедуре. Он назвал это большими уступками, учитывая, что таможенный сбор за автомобиль в среднем составляет около 5 тысяч евро, также в ходе регистрации не будет требоваться прохождение техосмотра, а муниципалитеты могут отказаться от 10 евро таксы.
Власти самопровозглашенной республики Косово 20 сентября 2021 года запретили въезд с сербскими автомобильными номерами и перебросили на населенный сербами север края спецподразделение МВД ROSU на бронетехнике и снайперов. Местные сербы в ответ перегородили строительной техникой трассу по направлению к двум КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки косовской полиции их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты Ми-35 и истребители МиГ-29. После этого в переговорах при посредничестве стран Запада было достигнуто временное решение с заклеиванием символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
Вчера, 14:20
Вучич посоветовал косовоалбанским властям не начинать гонения на сербов
 
В миреАвтоАльбин КуртиНикола СелаковичКосовоСербияПриштинаМиГ-29Ми-35Обострение ситуации на границе Косово и Сербии
 
 
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