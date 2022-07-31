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В Адыгее полиция начала проверку после видео с избиением ребенка мужчиной

В Адыгее полиция начала проверку после видео с избиением ребенка мужчиной - РИА Новости, 31.07.2022

В Адыгее полиция начала проверку после видео с избиением ребенка мужчиной

Сотрудники полиции в Адыгее проводят проверку после появления в соцсетях видео, на котором мужчина бьет, предположительно, чужого ребенка на детской площадке в... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T15:47

2022-07-31T15:47

2022-07-31T15:47

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

республика адыгея

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СОЧИ, 31 июл – РИА Новости. Сотрудники полиции в Адыгее проводят проверку после появления в соцсетях видео, на котором мужчина бьет, предположительно, чужого ребенка на детской площадке в Яблоновском поселке Тахтамукайского района, сообщили журналистам в пресс-службе МВД России по республике.В соцсетях появились кадры, на которых мужчина несколько бьет по лицу ребенка, сидящего на качелях, а затем начинает его душить, оттащить агрессора пытаются женщины. При этом мужчина угрожает ребенку. По словам пользователей, бить мужчина начал мальчика якобы из-за пачки мармелада. Как рассказали в адыгейском управлении МВД, инцидент произошел 30 июля.Там пояснили, что в настоящее время опрашиваются очевидцы, обстоятельства произошедшего и причины конфликта устанавливаются.

https://ria.ru/20220727/unitaz-1805366741.html

республика адыгея

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происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика адыгея