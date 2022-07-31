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В Адыгее полиция начала проверку после видео с избиением ребенка мужчиной - РИА Новости, 31.07.2022
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В Адыгее полиция начала проверку после видео с избиением ребенка мужчиной
В Адыгее полиция начала проверку после видео с избиением ребенка мужчиной - РИА Новости, 31.07.2022
В Адыгее полиция начала проверку после видео с избиением ребенка мужчиной
Сотрудники полиции в Адыгее проводят проверку после появления в соцсетях видео, на котором мужчина бьет, предположительно, чужого ребенка на детской площадке в... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T15:47
2022-07-31T15:47
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
республика адыгея
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СОЧИ, 31 июл – РИА Новости. Сотрудники полиции в Адыгее проводят проверку после появления в соцсетях видео, на котором мужчина бьет, предположительно, чужого ребенка на детской площадке в Яблоновском поселке Тахтамукайского района, сообщили журналистам в пресс-службе МВД России по республике.В соцсетях появились кадры, на которых мужчина несколько бьет по лицу ребенка, сидящего на качелях, а затем начинает его душить, оттащить агрессора пытаются женщины. При этом мужчина угрожает ребенку. По словам пользователей, бить мужчина начал мальчика якобы из-за пачки мармелада. Как рассказали в адыгейском управлении МВД, инцидент произошел 30 июля.Там пояснили, что в настоящее время опрашиваются очевидцы, обстоятельства произошедшего и причины конфликта устанавливаются.
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происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика адыгея
15:47 31.07.2022
 
В Адыгее полиция начала проверку после видео с избиением ребенка мужчиной

Полиция в Адыгее начала проверку после видео с избиением ребенка мужчиной на площадке

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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СОЧИ, 31 июл – РИА Новости. Сотрудники полиции в Адыгее проводят проверку после появления в соцсетях видео, на котором мужчина бьет, предположительно, чужого ребенка на детской площадке в Яблоновском поселке Тахтамукайского района, сообщили журналистам в пресс-службе МВД России по республике.
В соцсетях появились кадры, на которых мужчина несколько бьет по лицу ребенка, сидящего на качелях, а затем начинает его душить, оттащить агрессора пытаются женщины. При этом мужчина угрожает ребенку. По словам пользователей, бить мужчина начал мальчика якобы из-за пачки мармелада. Как рассказали в адыгейском управлении МВД, инцидент произошел 30 июля.
"По данному факту проводится проверка, после которой будет принято процессуальное решение", - рассказали в ведомстве.
Там пояснили, что в настоящее время опрашиваются очевидцы, обстоятельства произошедшего и причины конфликта устанавливаются.
Туалет - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
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ПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Республика Адыгея
 
 
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